Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим овсяный кисель по монастырскому рецепту — он покорил всю семью
Один жук — минус сто ягод: как вовремя спасти клубнику
Раскрыт секрет: как стать антикваром, не имея стартового капитала
Комната устарела — мелочи, которые выдают возраст интерьера
Этот трюк поможет вам худеть, даже если у вас всего 15 минут на спорт
Не просто весна, а целый ковер цветов: как вырастить подснежники, которые заполнят ваш сад
Натуральная уборка — идеал или ошибка? Узнайте, что может вас разочаровать
Это место называют красивее Гранд-Каньона: что в нем особенного
Авто может сломаться из-за этой ошибки – как правильно менять масло в КПП

Разоблачение коричневого сахара: это всего лишь белый сахар с добавкой

2:22
Еда

Коричневый сахар с его насыщенным вкусом и влажной текстурой давно занял особое место в кулинарии. Он широко используется в выпечке, добавляя десертам характерный аромат и оттенок. Однако недавние открытия в соцсетях вызвали волну обсуждений — многие узнали, что коричневый сахар вовсе не так натурален, как казалось.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Как делают коричневый сахар?

Все началось с вирусного видео в TikTok, где пользователи обсуждали неожиданные факты о привычных продуктах. Один комментарий привлек особое внимание: "Коричневый сахар — это просто белый сахар с патокой". Эта информация удивила тысячи людей, собрав более 21 000 лайков и вызвав массу обсуждений.

Как поясняет Discovery UK, характерный цвет и вкус коричневого сахара обусловлены патокой — побочным продуктом производства сахара. По сути, это обычный белый сахар, в который добавляют патоку, чтобы придать ему специфический вкус и влажную текстуру.

Интересно, что приготовить коричневый сахар можно даже дома: достаточно просто смешать белый сахар с патокой в нужных пропорциях.

Из чего делают коричневый сахар?

Сахар получают из двух основных источников:

  • Сахарный тростник — основной источник патоки, которая используется для производства коричневого сахара.
  • Сахарная свекла — также применяется для производства сахара, но не дает патоки нужного качества.

Процесс производства коричневого сахара начинается с переработки сахарного тростника или свеклы, выделения сока, его очистки, выпаривания и кристаллизации. Если конечный продукт предназначен для коричневого сахара, в него на завершающем этапе добавляют патоку.

Почему это вызвало столько обсуждений?

Открытие о коричневом сахаре напомнило многим, что в мире кулинарии остается немало мифов и недосказанностей. Хотя некоторые ожидали, что коричневый сахар изначально имеет такой цвет и вкус, оказалось, что он просто дорабатывается на финальном этапе.

Тем не менее, его состав остается простым и натуральным, а вкус и текстура продолжают радовать любителей сладкого.

Уточнения

Коричневый сахар — общее название сахара с характерным коричневым цветом вследствие присутствия примесей патоки (мелассы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова Радиоактивная пустыня вместо Британии: Шурыгин назвал цену угроз Лондона Дмитрий Плотников На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Один жук — минус сто ягод: как вовремя спасти клубнику
Раскрыт секрет: как стать антикваром, не имея стартового капитала
Комната устарела — мелочи, которые выдают возраст интерьера
Не просто весна, а целый ковер цветов: как вырастить подснежники, которые заполнят ваш сад
Этот трюк поможет вам худеть, даже если у вас всего 15 минут на спорт
Натуральная уборка — идеал или ошибка? Узнайте, что может вас разочаровать
Эрдоган или Имамоглу. Кто победит?
Это место называют красивее Гранд-Каньона: что в нем особенного
Разоблачение коричневого сахара: это всего лишь белый сахар с добавкой
Авто может сломаться из-за этой ошибки – как правильно менять масло в КПП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.