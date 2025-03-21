Разоблачение коричневого сахара: это всего лишь белый сахар с добавкой

Коричневый сахар с его насыщенным вкусом и влажной текстурой давно занял особое место в кулинарии. Он широко используется в выпечке, добавляя десертам характерный аромат и оттенок. Однако недавние открытия в соцсетях вызвали волну обсуждений — многие узнали, что коричневый сахар вовсе не так натурален, как казалось.
Все началось с вирусного видео в TikTok, где пользователи обсуждали неожиданные факты о привычных продуктах. Один комментарий привлек особое внимание: "Коричневый сахар — это просто белый сахар с патокой". Эта информация удивила тысячи людей, собрав более 21 000 лайков и вызвав массу обсуждений.
Как поясняет Discovery UK, характерный цвет и вкус коричневого сахара обусловлены патокой — побочным продуктом производства сахара. По сути, это обычный белый сахар, в который добавляют патоку, чтобы придать ему специфический вкус и влажную текстуру.
Интересно, что приготовить коричневый сахар можно даже дома: достаточно просто смешать белый сахар с патокой в нужных пропорциях.
Сахар получают из двух основных источников:
Процесс производства коричневого сахара начинается с переработки сахарного тростника или свеклы, выделения сока, его очистки, выпаривания и кристаллизации. Если конечный продукт предназначен для коричневого сахара, в него на завершающем этапе добавляют патоку.
Открытие о коричневом сахаре напомнило многим, что в мире кулинарии остается немало мифов и недосказанностей. Хотя некоторые ожидали, что коричневый сахар изначально имеет такой цвет и вкус, оказалось, что он просто дорабатывается на финальном этапе.
Тем не менее, его состав остается простым и натуральным, а вкус и текстура продолжают радовать любителей сладкого.
Коричневый сахар — общее название сахара с характерным коричневым цветом вследствие присутствия примесей патоки (мелассы).
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