Греческая кухня признана лучшей в мире: секреты вкуса​

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческая кухня получила признание как лучшая в мире по версии гастрономической энциклопедии TasteAtlas. В ежегодном рейтинге, основанном на 477 тысячах отзывов о 15 478 блюдах, Греция заняла первое место с оценкой 4,60 из 5 баллов.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Ключевые блюда и продукты греческой кухни:

Гирос: пита с мясом, соусом и свежими овощами. ​

​ Греческий салат: сочетание свежих овощей с оливками и сыром фета. ​

​ Мусака: запеканка с баклажанами и бараньим фаршем. ​

​ Сыры фета и касери: традиционные греческие сыры. ​

​ Оливки сорта "Каламата" и оливковое масло: неотъемлемая часть греческой кухни. ​

​ Греческий йогурт: известен своей кремовой текстурой и богатым вкусом. ​

В рейтинге также были отмечены итальянская и мексиканская кухни, занявшие второе и третье места соответственно.

Интересный факт:

Среди греческих сладких пирогов особое внимание привлекла мелопита - традиционный пирог с медом и сыром, который занял первое место в списке 76 лучших сладких пирогов мира.

Уточнения

Гре́ческая ку́хня (греч. Ελληνική Κουζίνα) — традиционная кухня Греции.

