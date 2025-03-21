Греческая кухня признана лучшей в мире: секреты вкуса​

Греческая кухня получила признание как лучшая в мире по версии гастрономической энциклопедии TasteAtlas. В ежегодном рейтинге, основанном на 477 тысячах отзывов о 15 478 блюдах, Греция заняла первое место с оценкой 4,60 из 5 баллов.
Ключевые блюда и продукты греческой кухни:
В рейтинге также были отмечены итальянская и мексиканская кухни, занявшие второе и третье места соответственно.
Интересный факт:
Среди греческих сладких пирогов особое внимание привлекла мелопита - традиционный пирог с медом и сыром, который занял первое место в списке 76 лучших сладких пирогов мира.
Гре́ческая ку́хня (греч. Ελληνική Κουζίνα) — традиционная кухня Греции.
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