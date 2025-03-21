Укрепляем память и защищаем мозг: что советует есть специалист Гарварда

Можно ли с помощью питания улучшить работу мозга и сохранить ясность ума на долгие годы? Гарвардский исследователь биомедицины Джеффри Карп уверен, что да. Он поделился своими рекомендациями по диете, которая поддерживает когнитивные функции, улучшает память и снижает уровень стресса.
По мнению специалиста, завтракать следует через 2,5 часа после пробуждения. В утренний рацион стоит включить продукты, богатые питательными веществами:
Карп советует обратить внимание на FODMAPs — группу углеводов, содержащихся в некоторых продуктах. Они могут вызывать воспаление и дискомфорт в организме. В эту категорию входят:
Если после их употребления возникают проблемы с пищеварением, стоит найти альтернативные источники полезных веществ.
Хорошее питание невозможно без достаточной гидратации. Карп рекомендует пить не менее 2 литров воды в день. Дополнительно можно включить в рацион продукты с высоким содержанием воды, например:
Любители кофе могут быть разочарованы: Карп советует ограничить потребление кофе до 1-2 чашек в неделю. По его словам, долговременное употребление кофеина может спровоцировать тревожность и стресс, негативно влияя на когнитивные функции.
Одним из ключевых продуктов для здоровья мозга, улучшения памяти и защиты зрения Карп называет сладкий картофель. Этот корнеплод богат антиоксидантами, витаминами группы B и бета-каротином, которые поддерживают работу мозга и нервной системы.
Простые изменения в рационе помогут не только улучшить память и концентрацию, но и снизить уровень стресса, сохранив здоровье мозга на долгие годы!
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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