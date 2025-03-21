Укрепляем память и защищаем мозг: что советует есть специалист Гарварда

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно ли с помощью питания улучшить работу мозга и сохранить ясность ума на долгие годы? Гарвардский исследователь биомедицины Джеффри Карп уверен, что да. Он поделился своими рекомендациями по диете, которая поддерживает когнитивные функции, улучшает память и снижает уровень стресса.

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Начните день правильно

По мнению специалиста, завтракать следует через 2,5 часа после пробуждения. В утренний рацион стоит включить продукты, богатые питательными веществами:

овсяное печенье;

орехи (фундук, миндаль, грецкие);

семена (льняные, тыквенные, кунжут);

молочные продукты;

чернику и другие ягоды.

Какие продукты могут навредить?

Карп советует обратить внимание на FODMAPs — группу углеводов, содержащихся в некоторых продуктах. Они могут вызывать воспаление и дискомфорт в организме. В эту категорию входят:

чеснок и лук;

зерновые и хлопья;

некоторые бобовые.

Если после их употребления возникают проблемы с пищеварением, стоит найти альтернативные источники полезных веществ.

Важность воды

Хорошее питание невозможно без достаточной гидратации. Карп рекомендует пить не менее 2 литров воды в день. Дополнительно можно включить в рацион продукты с высоким содержанием воды, например:

апельсины;

грейпфруты;

яблоки.

Сколько кофе можно пить?

Любители кофе могут быть разочарованы: Карп советует ограничить потребление кофе до 1-2 чашек в неделю. По его словам, долговременное употребление кофеина может спровоцировать тревожность и стресс, негативно влияя на когнитивные функции.

Сладкий картофель — суперфуд для мозга

Одним из ключевых продуктов для здоровья мозга, улучшения памяти и защиты зрения Карп называет сладкий картофель. Этот корнеплод богат антиоксидантами, витаминами группы B и бета-каротином, которые поддерживают работу мозга и нервной системы.

Простые изменения в рационе помогут не только улучшить память и концентрацию, но и снизить уровень стресса, сохранив здоровье мозга на долгие годы!

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

