Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твоя новая прическа может быть обречена! Луна решает, когда лучше не стричься
Реагенты, клещи, солнце: главные опасности для собак в разные сезоны
Как избавиться от сорняков и мха на газоне без химии
Готовим борщ по старинному методу — результат каждый раз на ура
Не просто игра: КХЛ и НХЛ готовят шоу, за которым скрывается нечто большее
Работодатели в шоке: трудовые мигранты стали чересчур наглыми
Дикая природа Франции: узнайте о скрытом от туристов водопаде, который очарует вас всеми оттенками синего
Жесткие полотенца больше не проблема! Узнайте, как вернуть им мягкость без усилий
АЗС, которые вредят вашему авто: как распознать плохое топливо

Укрепляем память и защищаем мозг: что советует есть специалист Гарварда

2:20
Еда

Можно ли с помощью питания улучшить работу мозга и сохранить ясность ума на долгие годы? Гарвардский исследователь биомедицины Джеффри Карп уверен, что да. Он поделился своими рекомендациями по диете, которая поддерживает когнитивные функции, улучшает память и снижает уровень стресса.

печенье
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Начните день правильно

По мнению специалиста, завтракать следует через 2,5 часа после пробуждения. В утренний рацион стоит включить продукты, богатые питательными веществами:

  • овсяное печенье;
  • орехи (фундук, миндаль, грецкие);
  • семена (льняные, тыквенные, кунжут);
  • молочные продукты;
  • чернику и другие ягоды.

Какие продукты могут навредить?

Карп советует обратить внимание на FODMAPs — группу углеводов, содержащихся в некоторых продуктах. Они могут вызывать воспаление и дискомфорт в организме. В эту категорию входят:

  • чеснок и лук;
  • зерновые и хлопья;
  • некоторые бобовые.

Если после их употребления возникают проблемы с пищеварением, стоит найти альтернативные источники полезных веществ.

Важность воды

Хорошее питание невозможно без достаточной гидратации. Карп рекомендует пить не менее 2 литров воды в день. Дополнительно можно включить в рацион продукты с высоким содержанием воды, например:

  • апельсины;
  • грейпфруты;
  • яблоки.

Сколько кофе можно пить?

Любители кофе могут быть разочарованы: Карп советует ограничить потребление кофе до 1-2 чашек в неделю. По его словам, долговременное употребление кофеина может спровоцировать тревожность и стресс, негативно влияя на когнитивные функции.

Сладкий картофель — суперфуд для мозга

Одним из ключевых продуктов для здоровья мозга, улучшения памяти и защиты зрения Карп называет сладкий картофель. Этот корнеплод богат антиоксидантами, витаминами группы B и бета-каротином, которые поддерживают работу мозга и нервной системы.

Простые изменения в рационе помогут не только улучшить память и концентрацию, но и снизить уровень стресса, сохранив здоровье мозга на долгие годы!

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую
Военные новости
Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Твоя новая прическа может быть обречена! Луна решает, когда лучше не стричься
Реагенты, клещи, солнце: главные опасности для собак в разные сезоны
Как избавиться от сорняков и мха на газоне без химии
Готовим борщ по старинному методу — результат каждый раз на ура
Не просто игра: КХЛ и НХЛ готовят шоу, за которым скрывается нечто большее
Работодатели в шоке: трудовые мигранты стали чересчур наглыми
Дикая природа Франции: узнайте о скрытом от туристов водопаде, который очарует вас всеми оттенками синего
Жесткие полотенца больше не проблема! Узнайте, как вернуть им мягкость без усилий
АЗС, которые вредят вашему авто: как распознать плохое топливо
Как тренировать мозг, чтобы избежать когнитивных проблем в будущем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.