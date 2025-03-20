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Худеем вкусно: готовим энергетические батончики своими руками

2:42
Еда

Звучит как мечта, но если подобрать правильный состав, такие перекусы не нанесут вреда фигуре. Особенно это актуально для тех, кто по утрам не успевает приготовить полноценный завтрак.

протеиновые батончики
Фото: freepik
протеиновые батончики

Полезный перекус: миф или реальность

Когда речь заходит о батончиках, первая ассоциация — это калорийные шоколадные плитки с огромным количеством сахара. Однако если заменить основную составляющую — шоколад — на овсяные хлопья и сухофрукты, все меняется. Конечно, такой перекус не должен становиться ежедневной привычкой, но время от времени он может стать отличным источником энергии без резких скачков сахара в крови.

Почему домашние батончики лучше магазинных

Домашние овсяные батончики — это идеальный вариант для тех, кто следит за весом, но не хочет полностью отказываться от сладкого. В отличие от магазинных аналогов, они не содержат искусственных добавок и лишнего сахара, зато богаты:

  • клетчаткой,
  • витаминами,
  • минералами,
  • полезными жирами.

Все это не только помогает контролировать вес, но и улучшает работу кишечника.

Полный контроль над ингредиентами

Готовя батончики самостоятельно, можно добавлять любимые орехи, сухофрукты, семена и специи, например корицу или имбирь, которые обогатят вкус и добавят полезных свойств. Такой вариант также отлично подходит людям с пищевой непереносимостью, ведь рецепт легко адаптировать под индивидуальные потребности.

Для приготовления лучше использовать овсяные хлопья грубого помола, так как они содержат больше клетчатки и имеют лучшую текстуру. Готовые батончики можно хранить в холодильнике в герметичной упаковке несколько дней.

Рецепт овсяных батончиков

Ингредиенты:

  • 200 г овсяных хлопьев;
  • 70 г любимых орехов;
  • 25 г тыквенных или подсолнечных семечек;
  • 25 г кунжутных семечек;
  • 70 г сухофруктов;
  • 3 ст. ложки кокосового масла (или другого на выбор);
  • 50 мл яблочного сока;
  • специи по вкусу: корица, имбирь, кардамон.

Способ приготовления:

  1. В блендере измельчить орехи, семечки, сухофрукты и масло (можно просто нарезать ножом).
  2. Добавить яблочный сок и специи, перемешать.
  3. Постепенно всыпать овсяные хлопья, тщательно размешивая массу.
  4. Разровнять тесто между двумя листами пергамента и нарезать на порционные кусочки.
  5. Батончики готовы!

Уточнения

Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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