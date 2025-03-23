Грибы, которые исчезают со стола первыми — быстрый рецепт маринованных шампиньонов

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти шампиньоны можно замариновать в любое время года, и они станут идеальным дополнением к праздничному столу. Готовятся они быстро, а вкус получается пикантным, насыщенным и ароматным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шампиньоны

Что важно знать перед приготовлением

Выбирайте мелкие крепкие грибы — они лучше сохраняют форму и быстрее пропитываются маринадом.

Не мойте грибы под водой, а просто протрите влажной салфеткой — так они не потеряют текстуру.

Добавьте свежие травы и овощи — перец, чеснок, укроп и лук подчеркнут вкус шампиньонов.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов

3 зубчика чеснока

3 ст. л. 9% уксуса

1 репчатая луковица

1 небольшой красный перец

0,5 пучка зеленого лука

2 лавровых листа

1 ст. л. сахара

Соль, укроп по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте грибы — почистите их и протрите влажной салфеткой. Сложите в кастрюлю, залейте водой с 0,5 ст. л. уксуса, доведите до кипения, варите 15 минут, затем откиньте на дуршлаг. Нашинкуйте лук, чеснок и красный перец, мелко нарежьте зелень. В миске смешайте грибы, овощи, зелень, сахар, соль, лавровый лист и оставшийся уксус. Накройте пленкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Эти шампиньоны можно подавать сразу или хранить в холодильнике до 5-7 дней.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

