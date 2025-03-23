Грибы, которые исчезают со стола первыми — быстрый рецепт маринованных шампиньонов

Эти шампиньоны можно замариновать в любое время года, и они станут идеальным дополнением к праздничному столу. Готовятся они быстро, а вкус получается пикантным, насыщенным и ароматным.
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Шампиньоны
Что важно знать перед приготовлением
Выбирайте мелкие крепкие грибы — они лучше сохраняют форму и быстрее пропитываются маринадом.
Не мойте грибы под водой, а просто протрите влажной салфеткой — так они не потеряют текстуру.
Добавьте свежие травы и овощи — перец, чеснок, укроп и лук подчеркнут вкус шампиньонов.
Ингредиенты:
1 кг шампиньонов
3 зубчика чеснока
3 ст. л. 9% уксуса
1 репчатая луковица
1 небольшой красный перец
0,5 пучка зеленого лука
2 лавровых листа
1 ст. л. сахара
Соль, укроп по вкусу
Как приготовить:
Подготовьте грибы — почистите их и протрите влажной салфеткой.
Сложите в кастрюлю, залейте водой с 0,5 ст. л. уксуса, доведите до кипения, варите 15 минут, затем откиньте на дуршлаг.
Нашинкуйте лук, чеснок и красный перец, мелко нарежьте зелень.
В миске смешайте грибы, овощи, зелень, сахар, соль, лавровый лист и оставшийся уксус.
Накройте пленкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
Эти шампиньоны можно подавать сразу или хранить в холодильнике до 5-7 дней.
Уточнения
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.