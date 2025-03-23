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Грибы, которые исчезают со стола первыми — быстрый рецепт маринованных шампиньонов

1:36
Еда

Эти шампиньоны можно замариновать в любое время года, и они станут идеальным дополнением к праздничному столу. Готовятся они быстро, а вкус получается пикантным, насыщенным и ароматным.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Что важно знать перед приготовлением

  • Выбирайте мелкие крепкие грибы — они лучше сохраняют форму и быстрее пропитываются маринадом.
  • Не мойте грибы под водой, а просто протрите влажной салфеткой — так они не потеряют текстуру.
  • Добавьте свежие травы и овощи — перец, чеснок, укроп и лук подчеркнут вкус шампиньонов.

Ингредиенты:

  • 1 кг шампиньонов
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. 9% уксуса
  • 1 репчатая луковица
  • 1 небольшой красный перец
  • 0,5 пучка зеленого лука
  • 2 лавровых листа
  • 1 ст. л. сахара
  • Соль, укроп по вкусу

Как приготовить:

  1. Подготовьте грибы — почистите их и протрите влажной салфеткой.
  2. Сложите в кастрюлю, залейте водой с 0,5 ст. л. уксуса, доведите до кипения, варите 15 минут, затем откиньте на дуршлаг.
  3. Нашинкуйте лук, чеснок и красный перец, мелко нарежьте зелень.
  4. В миске смешайте грибы, овощи, зелень, сахар, соль, лавровый лист и оставшийся уксус.
  5. Накройте пленкой и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.

Эти шампиньоны можно подавать сразу или хранить в холодильнике до 5-7 дней.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые. Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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