Лобио, как в старинных грузинских семьях — в чём главная хитрость блюда

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Лобио — одно из главных блюд грузинской кухни, которое готовят на основе фасоли с добавлением ароматных специй, грецких орехов и гранатового сока. Его подают с кукурузной кашей, сыром сулугуни и свежей зеленью, а в Мегрелии — обязательно с маринованными овощами.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain Лобио

Как приготовить идеальное лобио

Фасоль — лучше выбирать гурийскую или красную, но подойдет и обычная.

Грецкие орехи придают насыщенный вкус и делают текстуру более нежной.

Гранатовый сок и зерна добавляют кисло-сладкую нотку и балансируют вкус.

Пряности — корица, гвоздика, шафран, острый перец — делают блюдо настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты:

500 г фасоли

1 ст. л. растительного масла

1 острый стручковый перец

3 ст. л. зерен граната

1 стакан грецких орехов

2 зубчика чеснока

0,5 стакана гранатового сока

1 луковица

Щепотка корицы, имеретинского шафрана и молотой гвоздики

Соль, черный перец, кинза по вкусу

Как приготовить:

Фасоль промойте, доведите до кипения, слейте воду и повторите процесс дважды. Затем варите в свежей воде с добавлением масла и сахара около 1 часа. Орехи измельчите в ступке или блендере, чеснок раздавите, острый перец нарежьте кольцами. Приготовьте заправку: смешайте орехи, чеснок, кинзу, перец, специи и гранатовый сок. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к горячей фасоли, залейте заправкой и хорошо перемешайте. Подавайте, посыпав зернами граната.

Лобио можно есть как горячим, так и холодным — оно всегда будет вкусным!

Уточнения

Ло́био — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зелёной, стручковой, так и в зёрнах).



