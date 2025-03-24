Лобио, как в старинных грузинских семьях — в чём главная хитрость блюда

Лобио — одно из главных блюд грузинской кухни, которое готовят на основе фасоли с добавлением ароматных специй, грецких орехов и гранатового сока. Его подают с кукурузной кашей, сыром сулугуни и свежей зеленью, а в Мегрелии — обязательно с маринованными овощами.
Фасоль — лучше выбирать гурийскую или красную, но подойдет и обычная.
Грецкие орехи придают насыщенный вкус и делают текстуру более нежной.
Гранатовый сок и зерна добавляют кисло-сладкую нотку и балансируют вкус.
Пряности — корица, гвоздика, шафран, острый перец — делают блюдо настоящим кулинарным шедевром.
Лобио можно есть как горячим, так и холодным — оно всегда будет вкусным!
Ло́био — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зелёной, стручковой, так и в зёрнах).
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