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Лобио, как в старинных грузинских семьях — в чём главная хитрость блюда

1:54
Еда

Лобио — одно из главных блюд грузинской кухни, которое готовят на основе фасоли с добавлением ароматных специй, грецких орехов и гранатового сока. Его подают с кукурузной кашей, сыром сулугуни и свежей зеленью, а в Мегрелии — обязательно с маринованными овощами.

Лобио
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Лобио

Как приготовить идеальное лобио

Фасоль — лучше выбирать гурийскую или красную, но подойдет и обычная.
Грецкие орехи придают насыщенный вкус и делают текстуру более нежной.
Гранатовый сок и зерна добавляют кисло-сладкую нотку и балансируют вкус.
Пряности — корица, гвоздика, шафран, острый перец — делают блюдо настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты:

  • 500 г фасоли
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 острый стручковый перец
  • 3 ст. л. зерен граната
  • 1 стакан грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • 0,5 стакана гранатового сока
  • 1 луковица
  • Щепотка корицы, имеретинского шафрана и молотой гвоздики
  • Соль, черный перец, кинза по вкусу

Как приготовить:

  1. Фасоль промойте, доведите до кипения, слейте воду и повторите процесс дважды. Затем варите в свежей воде с добавлением масла и сахара около 1 часа.
  2. Орехи измельчите в ступке или блендере, чеснок раздавите, острый перец нарежьте кольцами.
  3. Приготовьте заправку: смешайте орехи, чеснок, кинзу, перец, специи и гранатовый сок.
  4. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к горячей фасоли, залейте заправкой и хорошо перемешайте.
  5. Подавайте, посыпав зернами граната.

Лобио можно есть как горячим, так и холодным — оно всегда будет вкусным!

Уточнения

Ло́био — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зелёной, стручковой, так и в зёрнах).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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