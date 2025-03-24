Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний уход: что действительно питает кожу, а что вызывает раздражение
Подводные раскопки в Хорватии открывают связь древних поселений, существовавших 7 000 лет назад
Горох: посади и забудь — как вырастить урожай без особых усилий
Дешево, но выглядит дорого: какой плинтус выбрать, чтобы сэкономить
Необычный пирог с фруктами и кремом: как сделать его лучшим в вашем списке рецептов
Что осталось от советских автозаводов ПАЗ, УАЗ, БелАЗ и КрАЗ сегодня
Прощай, тосол? Какие охлаждающие жидкости теперь под запретом
Маленькая, но дерзкая деталь, которая стала символом бунта принцесс
Тянет к своей паре: Натали призналась в страшных мыслях после гибели мужа

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

1:35
Еда

Настойка на хрене и имбире — это сочетание остроты, пряности и мягкой медовой сладости. Такой напиток не только согревает, но и обладает уникальным вкусом, который легко подстроить под себя. Главное — правильно подготовить ингредиенты.

настойка имбирная
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
настойка имбирная

Как добиться идеального вкуса

Хотите мягкую настойку

Нарежьте хрен и имбирь тонкими кружочками — напиток получится маслянистым и сбалансированным.

Предпочитаете "огненную" настойку

Натрите хрен и имбирь на тёрке — получите более резкий и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • 100 г свежего хрена
  • 3 см свежего имбиря
  • 1 ст. л. мёда
  • 5-6 листьев смородины (свежих или сушёных)
  • 1 л водки

Как приготовить:

  1. Очистите хрен, нарежьте кружочками и оставьте на тарелке на 2 часа, чтобы испарилась лишняя влага.
  2. Очистите и нарежьте имбирь.
  3. Выложите хрен и имбирь в банку, добавьте мёд и смородиновые листья.
  4. Влейте немного водки, перемешайте, затем долейте оставшуюся часть. Закройте крышкой и оставьте в тёмном прохладном месте на неделю, ежедневно встряхивая.
  5. Процедите настойку через сито, затем через марлю или кофейный фильтр для прозрачности.
  6. Перелейте в бутылку и дайте настояться 3-4 дня.

Настойка "Имбировка" отлично подойдёт к мясным блюдам, праздничному застолью и просто в качестве согревающего напитка.

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет быстрого урожая: что нужно сделать весной, чтобы груша порадовала плодами
Садоводство, цветоводство
Секрет быстрого урожая: что нужно сделать весной, чтобы груша порадовала плодами Аудио 
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Экономика и бизнес
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй Аудио 
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Сводка с фронта: ВСУ продолжают самоубийственные атаки на Белгород, ВС РФ идут на Сумы Дмитрий Плотников
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Последние материалы
Похудение без спортзала: тренер раскрыла золотое правило стройности
Весенний аромат Уэльса: маршрут для идеального дня
Эволюция с сюрпризом: что скрывали предки в своём ДНК-молчании
Вы когда-нибудь проверяли, насколько чисто дно вашей тарелки? Узнайте, почему это важно
Тайна 5000-летней гробницы: что скрывают бусины и украшения древних женщин
Пасынкование помидоров: ключ к здоровым растениям и большому урожаю
Сосны и ели цветут? Да, и именно поэтому в мае вы чихаете чаще обычного
При превышении лимита переводов казахстанцы получат визит налоговой в 2026 году
Отказ от мяса без стресса: пошаговый план перехода
Лобио, как в старинных грузинских семьях — в чём главная хитрость блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.