Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Настойка на хрене и имбире — это сочетание остроты, пряности и мягкой медовой сладости. Такой напиток не только согревает, но и обладает уникальным вкусом, который легко подстроить под себя. Главное — правильно подготовить ингредиенты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain настойка имбирная

Как добиться идеального вкуса

Хотите мягкую настойку

Нарежьте хрен и имбирь тонкими кружочками — напиток получится маслянистым и сбалансированным.

Предпочитаете "огненную" настойку

Натрите хрен и имбирь на тёрке — получите более резкий и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

100 г свежего хрена

3 см свежего имбиря

1 ст. л. мёда

5-6 листьев смородины (свежих или сушёных)

1 л водки

Как приготовить:

Очистите хрен, нарежьте кружочками и оставьте на тарелке на 2 часа, чтобы испарилась лишняя влага. Очистите и нарежьте имбирь. Выложите хрен и имбирь в банку, добавьте мёд и смородиновые листья. Влейте немного водки, перемешайте, затем долейте оставшуюся часть. Закройте крышкой и оставьте в тёмном прохладном месте на неделю, ежедневно встряхивая. Процедите настойку через сито, затем через марлю или кофейный фильтр для прозрачности. Перелейте в бутылку и дайте настояться 3-4 дня.

Настойка "Имбировка" отлично подойдёт к мясным блюдам, праздничному застолью и просто в качестве согревающего напитка.

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.



