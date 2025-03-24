Тот самый секрет итальянских поваров — какие соусы подходят к разным видам пасты

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить макароны, которые будут не хуже, чем в итальянском ресторане? Всё, что вам нужно, — правильный соус. Будь то классический томатный, нежный сливочный или пикантный чесночный — каждый из них способен превратить обычную пасту в кулинарный шедевр.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста в соусе с сыром

Как подобрать соус к макаронам

Тонкие спагетти лучше сочетаются с жидкими соусами: болоньезе, песто, классической маринарой.

Короткие пасты (пенне, ригатони, фузилли) отлично удерживают густые соусы, например, сырный или грибной.

Фарфалле и фетучини идеально подходят для сливочных соусов.

Фузилли и конкильетте универсальны — с ними хороши любые заправки.

10 лучших соусов для макарон

Сливочный со шпинатом — нежный и насыщенный, идеально подходит для фетучини. Сырный соус — идеальный вариант для любителей густых и тягучих соусов. Классический томатный — яркий, ароматный, с итальянскими травами. Болоньезе — знаменитый мясной соус, который сделает любое блюдо сытным. Соус песто — аромат базилика, чеснока и орехов в одной ложке. Чесночный соус — простая, но гениальная классика, которая подойдет ко всему. Грибной соус бешамель — насыщенный и бархатистый, с тонким ароматом специй. Острый арахисовый соус — для тех, кто любит азиатские нотки в блюдах. Соус с мидиями в сливочном песто — легкий морской вкус с насыщенной заправкой. Пряный индонезийский соус — с нотками имбиря, кунжута и соевого соуса.

Попробуйте разные варианты и найдите свой идеальный соус!

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.



