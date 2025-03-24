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Тот самый секрет итальянских поваров — какие соусы подходят к разным видам пасты

1:47
Еда

Хотите приготовить макароны, которые будут не хуже, чем в итальянском ресторане? Всё, что вам нужно, — правильный соус. Будь то классический томатный, нежный сливочный или пикантный чесночный — каждый из них способен превратить обычную пасту в кулинарный шедевр.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Как подобрать соус к макаронам

  • Тонкие спагетти лучше сочетаются с жидкими соусами: болоньезе, песто, классической маринарой.
  • Короткие пасты (пенне, ригатони, фузилли) отлично удерживают густые соусы, например, сырный или грибной.
  • Фарфалле и фетучини идеально подходят для сливочных соусов.
  • Фузилли и конкильетте универсальны — с ними хороши любые заправки.

10 лучших соусов для макарон

  1. Сливочный со шпинатом — нежный и насыщенный, идеально подходит для фетучини.
  2. Сырный соус — идеальный вариант для любителей густых и тягучих соусов.
  3. Классический томатный — яркий, ароматный, с итальянскими травами.
  4. Болоньезе — знаменитый мясной соус, который сделает любое блюдо сытным.
  5. Соус песто — аромат базилика, чеснока и орехов в одной ложке.
  6. Чесночный соус — простая, но гениальная классика, которая подойдет ко всему.
  7. Грибной соус бешамель — насыщенный и бархатистый, с тонким ароматом специй.
  8. Острый арахисовый соус — для тех, кто любит азиатские нотки в блюдах.
  9. Соус с мидиями в сливочном песто — легкий морской вкус с насыщенной заправкой.
  10. Пряный индонезийский соус — с нотками имбиря, кунжута и соевого соуса.

Попробуйте разные варианты и найдите свой идеальный соус!

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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