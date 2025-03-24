Брызги и дым остались в прошлом — новый способ приготовления драников

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите драники, но не хотите возиться с жаркой на сковороде? Попробуйте приготовить их в вафельнице! Этот способ позволяет получить идеально хрустящие картофельные вафли без лишнего масла и хлопот. Больше не нужно стоять у плиты и ловить момент, когда переворачивать драники — вафельница всё сделает за вас!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Драники из тыквы

Ингредиенты:

Картофель — 6 шт.

Лук — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Мука — 4 ст. л.

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло — для смазывания вафельницы

Как приготовить драники в вафельнице:

Подготовьте картофель. Очистите, натрите на тёрке или измельчите в комбайне. Заверните в марлю и хорошо отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавьте остальные ингредиенты. В картофельную массу положите измельчённый лук, яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте. Разогрейте вафельницу. Смажьте её растительным маслом, выложите ложкой картофельную смесь и закройте крышку. Готовьте до золотистого цвета (примерно 5-7 минут). Подавайте горячими. Драники особенно вкусны со сметаной, зеленью и чесноком.

Советы по вкусу:

Добавьте в тесто немного тёртого сыра — он сделает драники более ароматными.

Часть картофеля можно заменить на натёртый кабачок (его нужно хорошо отжать от сока).

Чеснок, паприка, карри или свежая зелень придадут блюду новый оттенок вкуса.

Попробуйте приготовить драники в вафельнице — это быстро, удобно и без лишнего жира!

Уточнения

Вафельница — прибор для выпечки вафельных листов, применяемых для приготовления вафель. В современных вафельницах, которые изготавливаются как в бытовом, так и в промышленном варианте, нагрев производится посредством электрического тока, поэтому они могут также называться электровафельницами.

