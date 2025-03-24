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Брызги и дым остались в прошлом — новый способ приготовления драников

1:44
Еда

Любите драники, но не хотите возиться с жаркой на сковороде? Попробуйте приготовить их в вафельнице! Этот способ позволяет получить идеально хрустящие картофельные вафли без лишнего масла и хлопот. Больше не нужно стоять у плиты и ловить момент, когда переворачивать драники — вафельница всё сделает за вас!

Драники из тыквы
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Драники из тыквы

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания вафельницы

Как приготовить драники в вафельнице:

  1. Подготовьте картофель. Очистите, натрите на тёрке или измельчите в комбайне. Заверните в марлю и хорошо отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу.
  2. Добавьте остальные ингредиенты. В картофельную массу положите измельчённый лук, яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте вафельницу. Смажьте её растительным маслом, выложите ложкой картофельную смесь и закройте крышку. Готовьте до золотистого цвета (примерно 5-7 минут).
  4. Подавайте горячими. Драники особенно вкусны со сметаной, зеленью и чесноком.

Советы по вкусу:

  • Добавьте в тесто немного тёртого сыра — он сделает драники более ароматными.
  • Часть картофеля можно заменить на натёртый кабачок (его нужно хорошо отжать от сока).
  • Чеснок, паприка, карри или свежая зелень придадут блюду новый оттенок вкуса.

Попробуйте приготовить драники в вафельнице — это быстро, удобно и без лишнего жира!

Уточнения

Вафельница — прибор для выпечки вафельных листов, применяемых для приготовления вафель. В современных вафельницах, которые изготавливаются как в бытовом, так и в промышленном варианте, нагрев производится посредством электрического тока, поэтому они могут также называться электровафельницами. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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