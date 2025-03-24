Глазурь без трещин — секрет, который знают только опытные кулинары

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Глазурь — финальный штрих пасхального кулича, который делает его не только вкусным, но и празднично красивым. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился двумя проверенными рецептами глазури, которые украсят куличи и не подведут даже на следующий день.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain кулич

Белковая глазурь: нежная, но капризная

Классический вариант глазури готовится в пропорции 1:1 — на 3 белка (примерно 100 г) добавляют столько же сахарной пудры. Чтобы глазурь была стабильной, можно добавить немного лимонного сока и взбить массу до полной устойчивости.

Плюсы: нежный вкус, гладкая текстура, аппетитный блеск.

Минусы: долго сохнет, а затем может начать трескаться.

Такую глазурь лучше есть сразу, пока она остаётся воздушной и мягкой.

Сахарная помадка: гладкая, крепкая, быстро застывает

Для тех, кто хочет, чтобы глазурь оставалась гладкой и не ломалась, есть сахарная помадка. Она идеально держит форму и выглядит профессионально.

Что понадобится:

100 г сахарной пудры

щепотка ванилина

капля лимонного сока

растворимый желатин (предварительно замочить)

немного воды

Смесь взбивается и сразу наносится на остывшие куличи. Через 10-15 минут в холодильнике глазурь полностью застывает и сохраняет идеальный вид.

Главный плюс сахарной помадки — она не трескается и выглядит как с витрины. Именно её используют для магазинных куличей. Но если хочется домашнего вкуса, лучше выбрать белковую глазурь.

Уточнения

Глазу́рь — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие.



