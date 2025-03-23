Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке

Яркие куличи можно сделать без искусственных красителей — шеф-повар Святослав Спиваков назвал натуральные ингредиенты, которые придадут выпечке насыщенные оттенки, не перебивая вкус.
Окрашивать тесто и глазурь можно с помощью натуральных соков:
Шпинат обладает ярким вкусом, поэтому его добавляют в небольшом количестве, чтобы не перебить аромат ванили, цукатов и орехов.
Если хочется разнообразия, можно заменить классическую белую глазурь на шоколадную помадку. Для этого достаточно растопить шоколад на водяной бане и покрыть им куличи.
Натуральные красители позволяют приготовить праздничную выпечку без химии, сохраняя её естественный вкус. А какой вариант глазури выберете вы?
Пищевы́е краси́тели — разновидность пищевых добавок, группа природных и синтетических красителей, пригодных для окрашивания пищевых продуктов.
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