Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Яркие куличи можно сделать без искусственных красителей — шеф-повар Святослав Спиваков назвал натуральные ингредиенты, которые придадут выпечке насыщенные оттенки, не перебивая вкус.

Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain кулич

Какие натуральные красители использовать

Окрашивать тесто и глазурь можно с помощью натуральных соков:

Свекольный сок — даёт красивый розовый и красный оттенок.

Морковный сок — придаёт тесту нежный оранжевый цвет.

Шпинатный сок — окрашивает глазурь в светло-зелёный.

Шпинат обладает ярким вкусом, поэтому его добавляют в небольшом количестве, чтобы не перебить аромат ванили, цукатов и орехов.

Шоколадная глазурь — простой способ украсить куличи

Если хочется разнообразия, можно заменить классическую белую глазурь на шоколадную помадку. Для этого достаточно растопить шоколад на водяной бане и покрыть им куличи.

Натуральные красители позволяют приготовить праздничную выпечку без химии, сохраняя её естественный вкус. А какой вариант глазури выберете вы?

Уточнения

Пищевы́е краси́тели — разновидность пищевых добавок, группа природных и синтетических красителей, пригодных для окрашивания пищевых продуктов.

