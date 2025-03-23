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Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке

1:09
Еда

Яркие куличи можно сделать без искусственных красителей — шеф-повар Святослав Спиваков назвал натуральные ингредиенты, которые придадут выпечке насыщенные оттенки, не перебивая вкус.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Какие натуральные красители использовать

Окрашивать тесто и глазурь можно с помощью натуральных соков:

  • Свекольный сок — даёт красивый розовый и красный оттенок.
  • Морковный сок — придаёт тесту нежный оранжевый цвет.
  • Шпинатный сок — окрашивает глазурь в светло-зелёный.

Шпинат обладает ярким вкусом, поэтому его добавляют в небольшом количестве, чтобы не перебить аромат ванили, цукатов и орехов.

Шоколадная глазурь — простой способ украсить куличи

Если хочется разнообразия, можно заменить классическую белую глазурь на шоколадную помадку. Для этого достаточно растопить шоколад на водяной бане и покрыть им куличи.

Натуральные красители позволяют приготовить праздничную выпечку без химии, сохраняя её естественный вкус. А какой вариант глазури выберете вы?

Уточнения

Пищевы́е краси́тели — разновидность пищевых добавок, группа природных и синтетических красителей, пригодных для окрашивания пищевых продуктов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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