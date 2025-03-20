ТОП-5 сладостей СССР, которые бабушки делали для внуков в школу

В Советском Союзе бабушки всегда старались порадовать внуков чем-то вкусным и домашним.
Особенно перед школой — чтобы у ребёнка был "свой" кусочек тепла и заботы среди уроков. Вот ТОП-5 сладостей, которые бабушки в СССР часто готовили для внуков и клали в школьную сумку.
1. Домашняя сгущёнка с печеньем
Простое лакомство: печенье "Юбилейное" или "Зоологическое" смазывали сгущёнкой и склеивали попарно. Иногда добавляли немного сливочного масла или присыпали какао.
Хрустяще-сладкая закуска — школьники были в восторге!
2. Кекс на кефире или сметане
Бабушки пекли его в обычной духовке в форме кольца. Внутрь часто добавляли изюм, кусочки варенья или орехи.
Заворачивали в салфетку — и внук нёс кусочек кекса в портфеле.
3. Ириски домашние или тянучки
Варёная карамель из сахара, молока и масла. Разливали по формочкам или просто резали ножом после застывания.
Иногда в тесто добавляли капельку ванили или мёда.
4. Пирожки с повидлом или вареньем
Обязательный десерт в портфеле школьника. Тесто дрожжевое или песочное, начинка — яблочное повидло, варенье, сгущёнка.
Хранились долго, не теряли вкус даже через день.
5. Бутерброд с маслом и сахаром
Простое, но любимое лакомство. Мягкое сливочное масло намазывалось на хлеб, а сверху посыпалось сахаром.
Быстро и вкусно, идеально для перекуса в школе.
Эти сладости были не только вкусными, но и наполнены теплом и заботой бабушек, которые хотели порадовать своих внуков.
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