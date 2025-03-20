ТОП-5 сладостей СССР, которые бабушки делали для внуков в школу

В Советском Союзе бабушки всегда старались порадовать внуков чем-то вкусным и домашним.

Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кекс

Особенно перед школой — чтобы у ребёнка был "свой" кусочек тепла и заботы среди уроков. Вот ТОП-5 сладостей, которые бабушки в СССР часто готовили для внуков и клали в школьную сумку.

1. Домашняя сгущёнка с печеньем

Простое лакомство: печенье "Юбилейное" или "Зоологическое" смазывали сгущёнкой и склеивали попарно. Иногда добавляли немного сливочного масла или присыпали какао.

Хрустяще-сладкая закуска — школьники были в восторге!

2. Кекс на кефире или сметане

Бабушки пекли его в обычной духовке в форме кольца. Внутрь часто добавляли изюм, кусочки варенья или орехи.

Заворачивали в салфетку — и внук нёс кусочек кекса в портфеле.

3. Ириски домашние или тянучки

Варёная карамель из сахара, молока и масла. Разливали по формочкам или просто резали ножом после застывания.

Иногда в тесто добавляли капельку ванили или мёда.

4. Пирожки с повидлом или вареньем

Обязательный десерт в портфеле школьника. Тесто дрожжевое или песочное, начинка — яблочное повидло, варенье, сгущёнка.

Хранились долго, не теряли вкус даже через день.

5. Бутерброд с маслом и сахаром

Простое, но любимое лакомство. Мягкое сливочное масло намазывалось на хлеб, а сверху посыпалось сахаром.

Быстро и вкусно, идеально для перекуса в школе.

Эти сладости были не только вкусными, но и наполнены теплом и заботой бабушек, которые хотели порадовать своих внуков.