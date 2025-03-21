Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Ужин — важный приём пищи, который часто недооценивают. В отличие от завтрака или обеда, после ужина у нас нет возможности использовать полученную энергию. Вместо этого организм запасает калории, которые необходимы для восстановления и отдыха. Однако, чтобы ужин был действительно полезным, важно обратить внимание на его состав и количество.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томатный суп

Диетологи рекомендуют подходить к выбору ужина с умом, особенно если вы стремитесь к здоровому весу или улучшению качества сна. Правильный ужин способствует лучшему отдыху, улучшает пищеварение, поддерживает обмен веществ и помогает проснуться с плоским животом.

Эксперты Spanish Hola делятся рекомендациями по созданию идеального ужина. Они советуют отдавать предпочтение продуктам с омега-3, вареным овощам и десертам, которые поддерживают здоровье кишечника.

Пять ключевых элементов идеального ужина

Правильное время и количество. Избегайте тяжёлых ужинов и старайтесь есть за 2-3 часа до сна. Не ложитесь спать голодными, но и не переедайте. Выбирайте рецепты с нежирными белками (рыба, яйца, тофу), полезными жирами (авокадо, семена, оливковое масло) и небольшим количеством сложных углеводов (холодный или сладкий картофель). Такой ужин способствует синтезу гормонов, регулирующих сон. Варёные овощи. Овощи содержат клетчатку, витамины и минералы, которые необходимы для отдыха. Если у вас есть проблемы с пищеварением, лучше выбирать варёные овощи, чтобы избежать воспаления. Пюре и супы из овощей — отличный выбор для ужина. Продукты с омега-3. Жирная рыба (сардины, скумбрия, анчоусы) богата омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют улучшению сна. Рекомендуется включать рыбу в рацион не реже двух-трёх раз в неделю. Достаточное количество жидкости и отказ от стимуляторов. Ограничьте потребление кофеина после полудня, так как он может мешать сну. Вместо кофе выбирайте травяные чаи, такие как ромашковый или валериановый. Также следите за тем, чтобы не пить слишком много жидкости перед сном. Полезные десерты. Кефир или йогурт (особенно козий или овечий) содержат пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника. В качестве сладкого выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом, такие как черника или красные ягоды.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

