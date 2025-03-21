Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды
Эти продукты запустят ваш мозг на полную мощность: проверьте, есть ли они у вас на кухне!
Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?
Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов
Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете
Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу
От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов
Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии
Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим

Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи

2:43
Еда

Ужин — важный приём пищи, который часто недооценивают. В отличие от завтрака или обеда, после ужина у нас нет возможности использовать полученную энергию. Вместо этого организм запасает калории, которые необходимы для восстановления и отдыха. Однако, чтобы ужин был действительно полезным, важно обратить внимание на его состав и количество.

Томатный суп
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томатный суп

Диетологи рекомендуют подходить к выбору ужина с умом, особенно если вы стремитесь к здоровому весу или улучшению качества сна. Правильный ужин способствует лучшему отдыху, улучшает пищеварение, поддерживает обмен веществ и помогает проснуться с плоским животом.

Эксперты Spanish Hola делятся рекомендациями по созданию идеального ужина. Они советуют отдавать предпочтение продуктам с омега-3, вареным овощам и десертам, которые поддерживают здоровье кишечника.

Пять ключевых элементов идеального ужина

  1. Правильное время и количество. Избегайте тяжёлых ужинов и старайтесь есть за 2-3 часа до сна. Не ложитесь спать голодными, но и не переедайте. Выбирайте рецепты с нежирными белками (рыба, яйца, тофу), полезными жирами (авокадо, семена, оливковое масло) и небольшим количеством сложных углеводов (холодный или сладкий картофель). Такой ужин способствует синтезу гормонов, регулирующих сон.
  2. Варёные овощи. Овощи содержат клетчатку, витамины и минералы, которые необходимы для отдыха. Если у вас есть проблемы с пищеварением, лучше выбирать варёные овощи, чтобы избежать воспаления. Пюре и супы из овощей — отличный выбор для ужина.
  3. Продукты с омега-3. Жирная рыба (сардины, скумбрия, анчоусы) богата омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют улучшению сна. Рекомендуется включать рыбу в рацион не реже двух-трёх раз в неделю.
  4. Достаточное количество жидкости и отказ от стимуляторов. Ограничьте потребление кофеина после полудня, так как он может мешать сну. Вместо кофе выбирайте травяные чаи, такие как ромашковый или валериановый. Также следите за тем, чтобы не пить слишком много жидкости перед сном.
  5. Полезные десерты. Кефир или йогурт (особенно козий или овечий) содержат пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника. В качестве сладкого выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом, такие как черника или красные ягоды.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления
Еда и рецепты
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления Аудио 
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Как вырастить лимонное дерево в горшке и получить сочные плоды
Эти продукты запустят ваш мозг на полную мощность: проверьте, есть ли они у вас на кухне!
Португалия замерла в ожидании: станет ли Лига наций ключом к группе Роналду на ЧМ-2026?
Тренды денима 2025: выбираем джинсы для самых смелых и модных образов
Возвращение легендарных вещей: советский интерьер в новом свете
Зачем утилизировать, если можно продать? Немецкий бренд запустил распродажу
От теории к практике: Mercedes-Benz инвестирует в гуманоидных роботов
Предательство в гангстерском Нью-Йорке: Де Ниро сыграет сразу две легенды мафии
Как сделать ужин полезным: 5 шагов к идеальному вечернему приему пищи
Как лимонная кожура может улучшить почву и сделать ваш сад цветущим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.