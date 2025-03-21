Спасение для сладкоежек: торт с шоколадной пастой за 15 минут из 3 простых продуктов

Представляем вам невероятно простой и удивительно вкусный рецепт торта, который состоит всего из трёх ингредиентов.
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда хочется чего-то сладкого, но времени на приготовление домашней выпечки нет. Современная кулинария предлагает множество рецептов тортов, которые можно быстро и легко приготовить, используя минимум ингредиентов.
Один из таких рецептов — это восхитительный шоколадный торт, напоминающий брауни, который готовится в одной кастрюле. Этот торт идеально подойдёт для утреннего кофе, послеобеденного чая или в качестве десерта после ужина. Кроме того, он станет отличным перекусом для детей в школе или для вас в офисе.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, кто ценит простоту и вкус домашней выпечки.
Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную консистенцию.
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.
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