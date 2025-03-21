Спасение для сладкоежек: торт с шоколадной пастой за 15 минут из 3 простых продуктов

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам невероятно простой и удивительно вкусный рецепт торта, который состоит всего из трёх ингредиентов.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда хочется чего-то сладкого, но времени на приготовление домашней выпечки нет. Современная кулинария предлагает множество рецептов тортов, которые можно быстро и легко приготовить, используя минимум ингредиентов.

Один из таких рецептов — это восхитительный шоколадный торт, напоминающий брауни, который готовится в одной кастрюле. Этот торт идеально подойдёт для утреннего кофе, послеобеденного чая или в качестве десерта после ужина. Кроме того, он станет отличным перекусом для детей в школе или для вас в офисе.

Ингредиенты:

8 столовых ложек шоколадной пасты (например, Меренга или пралине с лесным орехом)

1 стакан муки (можно добавить немного больше, если необходимо)

2 яйца

Приготовление:

В большую миску добавьте шоколадную пасту, яйца и муку. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Вылейте смесь в стеклянную форму Pyrex, предварительно застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 12-15 минут. По желанию, перед подачей украсьте торт свежими фруктами, например, клубникой.

Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, кто ценит простоту и вкус домашней выпечки.

Уточнения

Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную консистенцию.



Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

