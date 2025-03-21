Необычные сочетания для гречки: 3 лакомых добавки, которые вы не ожидали

Гречневая каша — классическое блюдо, которое многие помнят с детства. Обычно её готовят с традиционными ингредиентами и подают в качестве гарнира к мясным блюдам, таким как котлеты или гуляш. Жареная курица с гречкой или гречка с грибами уже стали привычными сочетаниями.
Однако существует множество способов разнообразить это блюдо и удивить своих близких.
Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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