Диетологи ликуют: этот ингредиент превращает овсянку в секретное оружие для похудения

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2:40
Еда

Овсянка давно стала популярным и полезным завтраком благодаря своим питательным свойствам. Она богата минералами, положительно влияет на пищеварение и обеспечивает организм энергией. Однако, чтобы сделать этот завтрак еще более ценным, можно добавить в него соевые хлопья.

Овсянка в чашке
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овсянка в чашке

Преимущества овсянки с соевыми хлопьями

Овсянка уже ценится за высокое содержание клетчатки, которая способствует хорошему пищеварению и долгому чувству сытости. Ее низкий гликемический индекс помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки голода. Добавление соевых хлопьев значительно усиливает эти свойства, утверждает чешское издание Gurmeteka.

Свойства соевых хлопьев

Соевые хлопья — это источник растительного белка, который важен для восстановления мышц и повышения термогенеза после еды. Это способствует сжиганию большего количества калорий, что помогает в снижении веса. Низкий гликемический индекс соевых хлопьев также поддерживает стабильный уровень энергии и снижает аппетит.

Соевые хлопья богаты витаминами и минералами, такими как магний, железо и витамины группы B. Они содержат полезные жиры, которые поддерживают метаболизм и общее состояние здоровья. Включение соевых хлопьев в рацион может улучшить самочувствие и способствовать более эффективному похудению.

Простой рецепт овсянки с соевыми хлопьями

Для приготовления овсянки с соевыми хлопьями вам понадобятся:

  • 4 столовые ложки овсянки
  • 2 столовые ложки соевых хлопьев
  • 250 мл молока или растительного напитка (например, миндального или овсяного)
  • Наполнитель по вкусу: фрукты, корица, темный шоколад, орехи, мед и т. д.

Приготовление:

  1. Вскипятите молоко.
  2. Добавьте овсянку и соевые хлопья, уменьшите огонь до слабого.
  3. Варите 5-7 минут, периодически помешивая.
  4. Снимите с огня и добавьте любимые наполнители.

Польза овсянки с соевыми хлопьями

Овсянка с соевыми хлопьями сочетает в себе вкус и пользу. Высокое содержание белка, клетчатки, витаминов и минералов делает этот завтрак отличным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровье и форму. Регулярное употребление такого блюда поможет дольше чувствовать себя сытым, обеспечит организм необходимыми питательными веществами и будет способствовать снижению веса.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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