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Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров

1:40
Еда

Многие сталкивались с проблемой, когда после варки яйца трудно очистить от скорлупы — она прилипает к белку, и очищение становится затруднительным. Основная причина этого явления — свежесть яиц.

Яйца
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Почему свежие яйца труднее чистятся

У свежих яиц подскорлупная мембрана крепко прилегает к белку, что затрудняет отделение скорлупы после варки. С течением времени через поры в скорлупе яйцо теряет влагу и углекислый газ, повышается уровень pH, и мембрана ослабевает, облегчая очистку.

Как облегчить очистку яиц

  • Выдержка яиц: Используйте яйца, которые хранились в холодильнике 5-7 дней. За это время их pH повысится, и они будут легче чиститься.

  • Температурный режим: Перед варкой доведите яйца до комнатной температуры, чтобы избежать растрескивания и обеспечить равномерное приготовление.

  • Добавление соды в воду: При варке добавьте в воду 0,5 чайной ложки соды. Это повысит щелочность белка и облегчит отделение скорлупы.

  • Контрастное охлаждение: После варки сразу поместите яйца в холодную воду на 10-15 минут. Резкое охлаждение способствует сжатию белка и облегчает очистку.

  • Прокалывание яйца: Перед варкой аккуратно проколите тупой конец яйца иглой. Это позволит воздуху выйти и предотвратит растрескивание.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам легко очищать варёные яйца и наслаждаться их идеальным внешним видом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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