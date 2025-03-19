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Нутрициолог назвала необычный способ покрасить яйца на Пасху: вам понадобится куркума

2:06
Еда

Для окрашивания яиц к Пасхе лучше избегать использования несъедобных красителей, считает нутрициолог Ксения Уваровская. Она рассказала, как покрасить яйца с помощью куркумы.

Пасхальные яйца
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца

Куркума благодаря содержащемуся в ней пигменту куркумину окрашивает скорлупу в насыщенный жёлтый цвет.

Вам понадобятся:

  • Яйца белого цвета (отваренные и охлаждённые).
  • Куркума (порошок).
  • Горячая вода.
  • Уксус, чтобы сделать цвет более стойким.
    Натуральный уксус (например, яблочный) будет лучшим выбором.
  • Также для стойкости цвета подойдут лимонный сок или лимонная кислота.
  • Перчатки, чтобы защитить руки от окрашивания.

Подготовка яиц

  • Перед варкой аккуратно, но тщательно вымойте яйца, чтобы смыть грязь, патогенные микроорганизмы и обеспечить дальнейшее равномерное окрашивание.
  • Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их примерно на 2 см, а затем доведите воду до кипения на среднем огне.
  • После закипания уменьшите огонь и варите яйца ещё 10 минут.
  • Снимите кастрюлю с огня и слейте горячую воду. Залейте яйца холодной водой и дайте им полностью остыть, пишет "Чемпионат".

Приготовление красителя

  • В 500 мл воды добавьте три-четыре столовые ложки куркумы, тщательно размешивая венчиком.
  • Для более устойчивого и интенсивного цвета добавьте в раствор куркумы (на 500 мл) одну столовую ложку уксуса или лимонного сока.
  • Раствор куркумы должен быть горячим; следите, чтобы яйца полностью были покрыты красителем; держите яйца в растворе минимум на 30 минут. Для глубокого золотистого оттенка оставьте их в растворе куркумы на ночь;
  • Завершите процесс правильной сушкой: поместите окрашенные яйца на бумажные полотенца или на решётку, чтобы дать им высохнуть.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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