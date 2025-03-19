Нутрициолог назвала необычный способ покрасить яйца на Пасху: вам понадобится куркума

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Для окрашивания яиц к Пасхе лучше избегать использования несъедобных красителей, считает нутрициолог Ксения Уваровская. Она рассказала, как покрасить яйца с помощью куркумы.

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пасхальные яйца

Куркума благодаря содержащемуся в ней пигменту куркумину окрашивает скорлупу в насыщенный жёлтый цвет.

Вам понадобятся:

Яйца белого цвета (отваренные и охлаждённые).

Куркума (порошок).

Горячая вода.

Уксус, чтобы сделать цвет более стойким.

Натуральный уксус (например, яблочный) будет лучшим выбором.

Натуральный уксус (например, яблочный) будет лучшим выбором. Также для стойкости цвета подойдут лимонный сок или лимонная кислота.

Перчатки, чтобы защитить руки от окрашивания.

Подготовка яиц

Перед варкой аккуратно, но тщательно вымойте яйца, чтобы смыть грязь, патогенные микроорганизмы и обеспечить дальнейшее равномерное окрашивание.

Поместите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их примерно на 2 см, а затем доведите воду до кипения на среднем огне.

После закипания уменьшите огонь и варите яйца ещё 10 минут.

Снимите кастрюлю с огня и слейте горячую воду. Залейте яйца холодной водой и дайте им полностью остыть, пишет "Чемпионат".

Приготовление красителя

В 500 мл воды добавьте три-четыре столовые ложки куркумы, тщательно размешивая венчиком.

Для более устойчивого и интенсивного цвета добавьте в раствор куркумы (на 500 мл) одну столовую ложку уксуса или лимонного сока.

Раствор куркумы должен быть горячим; следите, чтобы яйца полностью были покрыты красителем; держите яйца в растворе минимум на 30 минут. Для глубокого золотистого оттенка оставьте их в растворе куркумы на ночь;

Завершите процесс правильной сушкой: поместите окрашенные яйца на бумажные полотенца или на решётку, чтобы дать им высохнуть.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

