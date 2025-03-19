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Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты

2:43
Еда

Хочется сытного ужина без сложных ингредиентов? Тогда тушёная капуста с фаршем — это именно то, что вам нужно! Готовится просто, а вкус получается насыщенным и уютным. Особенно хорош этот рецепт тем, что можно варьировать мясо: подойдёт как свинина, так и говядина, а при желании можно использовать куриный или индюшиный фарш. Но самое главное — капусту лучше тушить в сковороде с толстым дном: так все ингредиенты равномерно прогреются и не пригорят.

Тушёная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная капуста

Что понадобится для приготовления?

На 4 порции вам понадобятся:

  • Белокочанная капуста — 600 г
  • Свинина — 200 г
  • Говядина — 200 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Морковь — 80 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Рафинированное растительное масло — 2 ст. л.
  • Пряные травы — 1 ч. л.
  • Вода — 150 мл
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить?

Шаг 1. Готовим фарш
Если используете мясо, нарежьте его кусочками и прокрутите через мясорубку. Лук нарежьте мелко, чеснок измельчите, морковь натрите на крупной тёрке.

Шаг 2. Обжариваем овощи
В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло, добавьте лук и морковь. Обжаривайте 5 минут, помешивая.

Шаг 3. Добавляем фарш
Выложите в сковороду мясной фарш и обжаривайте 5-7 минут, постоянно перемешивая и разбивая комочки. Он должен слегка подрумяниться.

Шаг 4. Шинкуем капусту
Нарежьте капусту, сложите в миску, посыпьте солью, немного помните руками и оставьте на 10 минут. Затем отожмите сок и переложите капусту к фаршу.

Шаг 5. Тушим
Перемешайте, готовьте 5 минут, затем добавьте томатную пасту, чеснок и пряные травы. Посолите, поперчите, влейте 150 мл воды. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20 минут.

Шаг 6. Доводим до вкуса
Попробуйте, при необходимости добавьте соль и перец. Для баланса вкуса можно добавить немного сахара. Перемешайте, прогрейте 1 минуту и подавайте.

С чем подать?

Отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или просто свежим хлебом. Это простое и вкусное блюдо, которое точно станет одним из ваших любимых!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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