Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты

Хочется сытного ужина без сложных ингредиентов? Тогда тушёная капуста с фаршем — это именно то, что вам нужно! Готовится просто, а вкус получается насыщенным и уютным. Особенно хорош этот рецепт тем, что можно варьировать мясо: подойдёт как свинина, так и говядина, а при желании можно использовать куриный или индюшиный фарш. Но самое главное — капусту лучше тушить в сковороде с толстым дном: так все ингредиенты равномерно прогреются и не пригорят.
На 4 порции вам понадобятся:
Шаг 1. Готовим фарш
Если используете мясо, нарежьте его кусочками и прокрутите через мясорубку. Лук нарежьте мелко, чеснок измельчите, морковь натрите на крупной тёрке.
Шаг 2. Обжариваем овощи
В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло, добавьте лук и морковь. Обжаривайте 5 минут, помешивая.
Шаг 3. Добавляем фарш
Выложите в сковороду мясной фарш и обжаривайте 5-7 минут, постоянно перемешивая и разбивая комочки. Он должен слегка подрумяниться.
Шаг 4. Шинкуем капусту
Нарежьте капусту, сложите в миску, посыпьте солью, немного помните руками и оставьте на 10 минут. Затем отожмите сок и переложите капусту к фаршу.
Шаг 5. Тушим
Перемешайте, готовьте 5 минут, затем добавьте томатную пасту, чеснок и пряные травы. Посолите, поперчите, влейте 150 мл воды. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20 минут.
Шаг 6. Доводим до вкуса
Попробуйте, при необходимости добавьте соль и перец. Для баланса вкуса можно добавить немного сахара. Перемешайте, прогрейте 1 минуту и подавайте.
Отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или просто свежим хлебом. Это простое и вкусное блюдо, которое точно станет одним из ваших любимых!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?