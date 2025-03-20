Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вместо клумбы — грибная плантация: что делать со старым пнём
Личные данные под угрозой? Зафиксированы рекордные утечки информации в мире
Шаляпин и чёрная карта: певец тоскует о роскошной жизни с умершей женой-миллионершей Дэвис
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мозговой допинг по-чешски: как ноотропы захватывают рынок
Откройте для себя Измир: идеальный курорт с историей и доступными ценами, о котором вы не знали!
Никогда не догадаетесь! Вот что добавляют в растворимый кофе, чтобы он стал в 100 раз вкуснее
Привезти из Белоруссии? Lada Vesta там интереснее и дешевле
Как правильно обрезать и подкормить клубнику в марте для обильного плодоношения

Запеканка из лапши с творогом: нежность, мягкость и восхитительный вкус

2:17
Еда

Запеканка из лапши с творогом — это настоящая классика домашней кухни. Она идеально подходит для завтрака, полдника или даже лёгкого ужина. В сочетании с ягодным сиропом, мёдом или сгущённым молоком блюдо становится ещё вкуснее. Нежная текстура, сладковатый вкус и приятная хрустящая корочка — запеканка точно понравится всей семье!

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Лапша широкая яичная — 300 г
  • Творог жирный — 500 г
  • Сметана — 250 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Изюм — 1/2 стакана
  • Кукурузные хлопья (по желанию) — 1/2-1 стакан
  • Ванильный экстракт — 2 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить запеканку из лапши с творогом:

Шаг 1. Готовим лапшу

  • Отварите лапшу в подсоленной кипящей воде до полуготовности (5-7 минут).
  • Слейте воду, верните лапшу в кастрюлю и добавьте половину сливочного масла, перемешайте.

Шаг 2. Подготавливаем основу для запеканки

  • Разогрейте духовку до 170 °C.
  • Смажьте форму для запекания (размер 20x30 см) оставшимся сливочным маслом.

Шаг 3. Готовим творожную массу

  • Растопите вторую половину сливочного масла.
  • Взбейте масло с сахаром с помощью электрического миксера.
  • Добавьте яйца, творог, сметану и ванильный экстракт, взбейте до однородности.

Шаг 4. Собираем запеканку

  • Добавьте в творожную массу изюм и лапшу, аккуратно перемешайте.
  • Переложите смесь в подготовленную форму, разровняйте поверхность.
  • Если используете кукурузные хлопья, посыпьте ими сверху для красивой корочки.

Шаг 5. Запекаем

  • Отправьте запеканку в разогретую духовку и выпекайте 1 час до золотистой корочки.

Шаг 6. Подача

  • Подавать можно как тёплой, так и остывшей. Она отлично сочетается с ягодным сиропом, сгущённым молоком, мёдом или вареньем.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Экономика и бизнес
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов Аудио 
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые ездили даже с умирающим мотором Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Запеканка из лапши с творогом: нежность, мягкость и восхитительный вкус
Как правильно обрезать и подкормить клубнику в марте для обильного плодоношения
Как быстро похудеть, когда вам за 40 лет? Эти тренировки покажут максимальный эффект
Турецкий актёр Джан Яман решил выучить русский язык после визита в Москву
Лечебные маски для волос своими руками: топ-5 рецептов, которые действительно работают
Февраль удивил рынком недвижимости: ипотека бьет рекорды
Сверхновые и процессоры: как взрывы звёзд помогли создать современные микрочипы
Как нехватка рабочей силы ударит по экономике — кадровый дефицит
Забудьте про грязь и шум: простые лайфхаки, которые отпугнут голубей без вреда для них
Нужно ли сажать плодовые деревья парами? Разбираем мифы и реальные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.