Запеканка из лапши с творогом: нежность, мягкость и восхитительный вкус

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Запеканка из лапши с творогом — это настоящая классика домашней кухни. Она идеально подходит для завтрака, полдника или даже лёгкого ужина. В сочетании с ягодным сиропом, мёдом или сгущённым молоком блюдо становится ещё вкуснее. Нежная текстура, сладковатый вкус и приятная хрустящая корочка — запеканка точно понравится всей семье!

Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain Картофельная запеканка

Ингредиенты (на 8 порций):

Лапша широкая яичная — 300 г

Творог жирный — 500 г

Сметана — 250 г

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1/2 стакана

Изюм — 1/2 стакана

Кукурузные хлопья (по желанию) — 1/2-1 стакан

Ванильный экстракт — 2 ч. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить запеканку из лапши с творогом:

Шаг 1. Готовим лапшу

Отварите лапшу в подсоленной кипящей воде до полуготовности (5-7 минут).

Слейте воду, верните лапшу в кастрюлю и добавьте половину сливочного масла, перемешайте.

Шаг 2. Подготавливаем основу для запеканки

Разогрейте духовку до 170 °C.

Смажьте форму для запекания (размер 20x30 см) оставшимся сливочным маслом.

Шаг 3. Готовим творожную массу

Растопите вторую половину сливочного масла.

Взбейте масло с сахаром с помощью электрического миксера.

Добавьте яйца, творог, сметану и ванильный экстракт, взбейте до однородности.

Шаг 4. Собираем запеканку

Добавьте в творожную массу изюм и лапшу, аккуратно перемешайте.

Переложите смесь в подготовленную форму, разровняйте поверхность.

Если используете кукурузные хлопья, посыпьте ими сверху для красивой корочки.

Шаг 5. Запекаем

Отправьте запеканку в разогретую духовку и выпекайте 1 час до золотистой корочки.

Шаг 6. Подача

Подавать можно как тёплой, так и остывшей. Она отлично сочетается с ягодным сиропом, сгущённым молоком, мёдом или вареньем.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

