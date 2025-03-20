Запеканка из лапши с творогом: нежность, мягкость и восхитительный вкус

Запеканка из лапши с творогом — это настоящая классика домашней кухни. Она идеально подходит для завтрака, полдника или даже лёгкого ужина. В сочетании с ягодным сиропом, мёдом или сгущённым молоком блюдо становится ещё вкуснее. Нежная текстура, сладковатый вкус и приятная хрустящая корочка — запеканка точно понравится всей семье!
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Картофельная запеканка
Ингредиенты (на 8 порций):
Лапша широкая яичная — 300 г
Творог жирный — 500 г
Сметана — 250 г
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 1/2 стакана
Изюм — 1/2 стакана
Кукурузные хлопья (по желанию) — 1/2-1 стакан
Ванильный экстракт — 2 ч. л.
Соль — по вкусу
Как приготовить запеканку из лапши с творогом:
Шаг 1. Готовим лапшу
Отварите лапшу в подсоленной кипящей воде до полуготовности (5-7 минут).
Слейте воду, верните лапшу в кастрюлю и добавьте половину сливочного масла, перемешайте.
Шаг 2. Подготавливаем основу для запеканки
Разогрейте духовку до 170 °C.
Смажьте форму для запекания (размер 20x30 см) оставшимся сливочным маслом.
Шаг 3. Готовим творожную массу
Растопите вторую половину сливочного масла.
Взбейте масло с сахаром с помощью электрического миксера.
Добавьте яйца, творог, сметану и ванильный экстракт, взбейте до однородности.
Шаг 4. Собираем запеканку
Добавьте в творожную массу изюм и лапшу, аккуратно перемешайте.
Переложите смесь в подготовленную форму, разровняйте поверхность.
Если используете кукурузные хлопья, посыпьте ими сверху для красивой корочки.
Шаг 5. Запекаем
Отправьте запеканку в разогретую духовку и выпекайте 1 час до золотистой корочки.
Шаг 6. Подача
Подавать можно как тёплой, так и остывшей. Она отлично сочетается с ягодным сиропом, сгущённым молоком, мёдом или вареньем.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).