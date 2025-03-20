Салат, который станет звездой вашего праздника — Гранатовый браслет с курицей

Салат "Гранатовый браслет" переживает новую волну популярности, и не зря! Он не только эффектно смотрится, но и обладает гармоничным вкусом: сладковатая свекла, сочная курица, пикантный лук и яркие зерна граната создают идеальный баланс. Если хотите сделать салат еще нежнее, замените треть майонеза густой сметаной (40%) и добавьте немного лимонного сока и цедры.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат
Ингредиенты (на 6 порций):
Филе куриной грудки — 400 г
Яйца — 4 шт.
Гранат — 1 шт.
Свекла — 400 г
Картофель — 300 г
Морковь — 300 г
Красная сладкая луковица — 1 шт.
Укроп (небольшой пучок)
Чеснок — 2 зубчика
Тимьян — 5 веточек
Майонез — 250 г
Лимонный сок — по вкусу
Оливковое масло — для жарки
Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Как приготовить "Гранатовый браслет" с курицей:
Шаг 1. Готовим овощи
Отварите свеклу, морковь и картофель по отдельности в подсоленной воде или приготовьте их на пару.
Остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.
Шаг 2. Подготавливаем яйца и лук
Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте.
Нарежьте лук кубиками и сбрызните лимонным соком.
Шаг 3. Обжариваем курицу
Куриное филе нарежьте маленькими кубиками.
В сковороде разогрейте оливковое масло, раздавите чеснок и слегка обжарьте его, чтобы аромат наполнил масло.
Добавьте курицу и тимьян, обжаривайте 5 минут на сильном огне, затем удалите чеснок и веточки тимьяна.
Шаг 4. Формируем салат
В центр блюда поставьте стакан, салат будет выкладываться по кругу слоями:
Картофель — соль, перец, майонез
Морковь — соль, перец, майонез
Курица — сверху лук и укроп — соль, перец, майонез
Яйца — соль, перец, майонез
Свекла — закрывает салат со всех сторон — соль, перец, майонез
Утрамбуйте, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3 часа.