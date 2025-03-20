Салат, который станет звездой вашего праздника — Гранатовый браслет с курицей

Салат "Гранатовый браслет" переживает новую волну популярности, и не зря! Он не только эффектно смотрится, но и обладает гармоничным вкусом: сладковатая свекла, сочная курица, пикантный лук и яркие зерна граната создают идеальный баланс. Если хотите сделать салат еще нежнее, замените треть майонеза густой сметаной (40%) и добавьте немного лимонного сока и цедры.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты (на 6 порций):

Филе куриной грудки — 400 г

Яйца — 4 шт.

Гранат — 1 шт.

Свекла — 400 г

Картофель — 300 г

Морковь — 300 г

Красная сладкая луковица — 1 шт.

Укроп (небольшой пучок)

Чеснок — 2 зубчика

Тимьян — 5 веточек

Майонез — 250 г

Лимонный сок — по вкусу

Оливковое масло — для жарки

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить "Гранатовый браслет" с курицей:

Шаг 1. Готовим овощи

Отварите свеклу, морковь и картофель по отдельности в подсоленной воде или приготовьте их на пару.

Остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.

Шаг 2. Подготавливаем яйца и лук

Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте.

Нарежьте лук кубиками и сбрызните лимонным соком.

Шаг 3. Обжариваем курицу

Куриное филе нарежьте маленькими кубиками.

В сковороде разогрейте оливковое масло, раздавите чеснок и слегка обжарьте его, чтобы аромат наполнил масло.

Добавьте курицу и тимьян, обжаривайте 5 минут на сильном огне, затем удалите чеснок и веточки тимьяна.

Шаг 4. Формируем салат

В центр блюда поставьте стакан, салат будет выкладываться по кругу слоями: Картофель — соль, перец, майонез Морковь — соль, перец, майонез Курица — сверху лук и укроп — соль, перец, майонез Яйца — соль, перец, майонез Свекла — закрывает салат со всех сторон — соль, перец, майонез

Утрамбуйте, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3 часа.

Шаг 5. Украшаем салат

Аккуратно выньте стакан, украсьте салат зернами граната.

Снова уберите в холодильник на 3 часа, чтобы салат хорошо пропитался.

Как подать "Гранатовый браслет"?

Идеально смотрится на праздничном столе, особенно на Новый год, 8 марта и День рождения.

Можно сделать мини-порции в разъёмных формах — гости будут в восторге!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

