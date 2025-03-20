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Салат, который станет звездой вашего праздника — Гранатовый браслет с курицей

Еда

Салат "Гранатовый браслет" переживает новую волну популярности, и не зря! Он не только эффектно смотрится, но и обладает гармоничным вкусом: сладковатая свекла, сочная курица, пикантный лук и яркие зерна граната создают идеальный баланс. Если хотите сделать салат еще нежнее, замените треть майонеза густой сметаной (40%) и добавьте немного лимонного сока и цедры.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Филе куриной грудки — 400 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Гранат — 1 шт.
  • Свекла — 400 г
  • Картофель — 300 г
  • Морковь — 300 г
  • Красная сладкая луковица — 1 шт.
  • Укроп (небольшой пучок)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Тимьян — 5 веточек
  • Майонез — 250 г
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Оливковое масло — для жарки
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить "Гранатовый браслет" с курицей:

Шаг 1. Готовим овощи

  • Отварите свеклу, морковь и картофель по отдельности в подсоленной воде или приготовьте их на пару.
  • Остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.

Шаг 2. Подготавливаем яйца и лук

  • Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте.
  • Нарежьте лук кубиками и сбрызните лимонным соком.

Шаг 3. Обжариваем курицу

  • Куриное филе нарежьте маленькими кубиками.
  • В сковороде разогрейте оливковое масло, раздавите чеснок и слегка обжарьте его, чтобы аромат наполнил масло.
  • Добавьте курицу и тимьян, обжаривайте 5 минут на сильном огне, затем удалите чеснок и веточки тимьяна.

Шаг 4. Формируем салат

  • В центр блюда поставьте стакан, салат будет выкладываться по кругу слоями:

    1. Картофель — соль, перец, майонез
    2. Морковь — соль, перец, майонез
    3. Курица — сверху лук и укроп — соль, перец, майонез
    4. Яйца — соль, перец, майонез
    5. Свекла — закрывает салат со всех сторон — соль, перец, майонез

  • Утрамбуйте, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3 часа.

Шаг 5. Украшаем салат

  • Аккуратно выньте стакан, украсьте салат зернами граната.
  • Снова уберите в холодильник на 3 часа, чтобы салат хорошо пропитался.

Как подать "Гранатовый браслет"?

  • Идеально смотрится на праздничном столе, особенно на Новый год, 8 марта и День рождения.
  • Можно сделать мини-порции в разъёмных формах — гости будут в восторге!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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