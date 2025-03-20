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Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока

Еда

Хотите приготовить настоящий домашний сыр из простых и доступных ингредиентов? Этот рецепт поможет вам создать натуральный продукт без консервантов, красителей и усилителей вкуса. Сыр получается нежным, с приятным молочным вкусом, чем-то напоминающим плавленый, но с более плотной текстурой. Отличный вариант для завтрака или перекуса!

Сыр
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Творог (9%) — 420 г
  • Молоко (пастеризованное) — 500 мл
  • Сливочное масло — 70 г
  • Пищевая сода — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Яйцо (С1) — 1 шт.

Как приготовить домашний сыр:

Шаг 1. Подготовка творожной массы

  • Выложите творог в кастрюлю, влейте молоко и перемешайте.
  • Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

Шаг 2. Отделение сыворотки

  • После закипания творожная масса начнёт расслаиваться, сыворотка отделится.
  • Варите 7 минут, продолжая помешивать.

Шаг 3. Отцеживание

  • Снимите с огня, откиньте на мелкое металлическое сито (подставив миску для сбора сыворотки).
  • Не отжимайте массу — просто дайте ей слегка стечь (5 минут).

Шаг 4. Приготовление сырной массы

  • Переложите массу в жаропрочную ёмкость.
  • Добавьте 60 г сливочного масла, соду, соль по вкусу и вбейте яйцо.
  • Перемешайте и пробейте блендером до однородной консистенции.

Шаг 5. Варка на водяной бане

  • Поместите ёмкость на горячую водяную баню.
  • Постоянно мешайте, пока масса не станет тягучей и плавящейся.
  • Проварите ещё 3 минуты.

Шаг 6. Охлаждение и формирование сыра

  • Смажьте стеклянную форму оставшимся сливочным маслом.
  • Переложите массу в форму, накройте пищевой плёнкой (она должна плотно прилегать).
  • Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 4 часа.

Как разнообразить вкус сыра?

  • Добавьте на этапе варки мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку).
  • Вмешайте измельчённый чеснок или паприку для пикантности.
  • Добавьте тёртый сыр (например, пармезан), чтобы получить более насыщенный вкус.

Готово! Теперь у вас есть домашний натуральный сыр, который можно использовать в бутербродах, салатах или есть просто так.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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