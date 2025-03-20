Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока

Хотите приготовить настоящий домашний сыр из простых и доступных ингредиентов? Этот рецепт поможет вам создать натуральный продукт без консервантов, красителей и усилителей вкуса. Сыр получается нежным, с приятным молочным вкусом, чем-то напоминающим плавленый, но с более плотной текстурой. Отличный вариант для завтрака или перекуса!

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Ингредиенты (на 4 порции):

Творог (9%) — 420 г

Молоко (пастеризованное) — 500 мл

Сливочное масло — 70 г

Пищевая сода — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Яйцо (С1) — 1 шт.

Как приготовить домашний сыр:

Шаг 1. Подготовка творожной массы

Выложите творог в кастрюлю, влейте молоко и перемешайте.

Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

Шаг 2. Отделение сыворотки

После закипания творожная масса начнёт расслаиваться, сыворотка отделится.

Варите 7 минут, продолжая помешивать.

Шаг 3. Отцеживание

Снимите с огня, откиньте на мелкое металлическое сито (подставив миску для сбора сыворотки).

Не отжимайте массу — просто дайте ей слегка стечь (5 минут).

Шаг 4. Приготовление сырной массы

Переложите массу в жаропрочную ёмкость.

Добавьте 60 г сливочного масла, соду, соль по вкусу и вбейте яйцо.

Перемешайте и пробейте блендером до однородной консистенции.

Шаг 5. Варка на водяной бане

Поместите ёмкость на горячую водяную баню.

Постоянно мешайте, пока масса не станет тягучей и плавящейся.

Проварите ещё 3 минуты.

Шаг 6. Охлаждение и формирование сыра

Смажьте стеклянную форму оставшимся сливочным маслом.

Переложите массу в форму, накройте пищевой плёнкой (она должна плотно прилегать).

Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 4 часа.

Как разнообразить вкус сыра?

Добавьте на этапе варки мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку).

Вмешайте измельчённый чеснок или паприку для пикантности.

Добавьте тёртый сыр (например, пармезан), чтобы получить более насыщенный вкус.

Готово! Теперь у вас есть домашний натуральный сыр, который можно использовать в бутербродах, салатах или есть просто так.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

