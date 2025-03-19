Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Гурьевская каша — это не просто каша, а настоящий шедевр русской кухни. Её нежный вкус, насыщенный орехами, изюмом и сливками, подкупил даже графа Гурьева, который был так поражён этим блюдом, что выкупил его создателя — повара Захара Кузьмина. Сегодня этот десерт готовят гораздо реже, но если вы хотите удивить гостей настоящим аристократическим угощением, попробуйте этот классический рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Овсяная каша

Ингредиенты (на 4 порции):

100 г миндаля

100 г грецких орехов

60-80 г коричневого сахара

600 мл сливок (22%)

150 г манной крупы

50-60 г изюма без косточек

10-15 г сливочного масла

3 ст. л. мёда

Горсть апельсиновых цукатов

70-80 г клубничного варенья

Как приготовить гурьевскую кашу:

Шаг 1. Карамелизуем орехи

Разогреть духовку до 160 °С.

Обжарить миндаль и грецкие орехи на противне.

Переложить на сковороду, добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. воды, прогреть, помешивая, до карамелизации.

Остудить, часть орехов оставить для украшения, остальные измельчить.

Шаг 2. Делаем сливочные пенки

Вылить сливки в жаропрочную посуду, поставить в духовку при 160 °С.

Когда образуется румяная пенка, аккуратно снять и переложить на тарелку.

Повторить процесс ещё 3 раза. Две пенки нарезать полосками.

Шаг 3. Готовим манную кашу

Оставшиеся сливки перелить в кастрюлю, добавить сахар и манную крупу.

Варить на минимальном огне, постоянно помешивая, до загустения.

Снять с огня, добавить измельчённые орехи, размоченный изюм и нарезанные пенки, перемешать.

Шаг 4. Запекаем гурьевскую кашу

Смазать форму сливочным маслом.

Выложить ⅓ каши, полить мёдом, посыпать половиной орехов и накрыть пенкой.

Повторить слои: каша — клубничное варенье — орехи — пенка.

Выложить оставшуюся кашу, посыпать 2 ст. л. сахара и отправить в духовку.

Запекать до румяной карамельной корочки.

Шаг 5. Подача

Готовую кашу украсить цукатами и орехами.

Можно подавать горячей или охлаждённой, с молоком.

Почему стоит попробовать гурьевскую кашу?

Это не просто каша, а изысканный десерт с насыщенным сливочным вкусом, тонкими ореховыми нотками и сладостью варенья и мёда. Когда-то он был деликатесом русской знати, а сегодня может стать вашим коронным блюдом.

Уточнения

Гу́рьевская каша - сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей.

