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Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу

3:00
Еда

Гурьевская каша — это не просто каша, а настоящий шедевр русской кухни. Её нежный вкус, насыщенный орехами, изюмом и сливками, подкупил даже графа Гурьева, который был так поражён этим блюдом, что выкупил его создателя — повара Захара Кузьмина. Сегодня этот десерт готовят гораздо реже, но если вы хотите удивить гостей настоящим аристократическим угощением, попробуйте этот классический рецепт.

Овсяная каша
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Овсяная каша

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 100 г миндаля
  • 100 г грецких орехов
  • 60-80 г коричневого сахара
  • 600 мл сливок (22%)
  • 150 г манной крупы
  • 50-60 г изюма без косточек
  • 10-15 г сливочного масла
  • 3 ст. л. мёда
  • Горсть апельсиновых цукатов
  • 70-80 г клубничного варенья

Как приготовить гурьевскую кашу:

Шаг 1. Карамелизуем орехи

  • Разогреть духовку до 160 °С.
  • Обжарить миндаль и грецкие орехи на противне.
  • Переложить на сковороду, добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. воды, прогреть, помешивая, до карамелизации.
  • Остудить, часть орехов оставить для украшения, остальные измельчить.

Шаг 2. Делаем сливочные пенки

  • Вылить сливки в жаропрочную посуду, поставить в духовку при 160 °С.
  • Когда образуется румяная пенка, аккуратно снять и переложить на тарелку.
  • Повторить процесс ещё 3 раза. Две пенки нарезать полосками.

Шаг 3. Готовим манную кашу

  • Оставшиеся сливки перелить в кастрюлю, добавить сахар и манную крупу.
  • Варить на минимальном огне, постоянно помешивая, до загустения.
  • Снять с огня, добавить измельчённые орехи, размоченный изюм и нарезанные пенки, перемешать.

Шаг 4. Запекаем гурьевскую кашу

  • Смазать форму сливочным маслом.
  • Выложить ⅓ каши, полить мёдом, посыпать половиной орехов и накрыть пенкой.
  • Повторить слои: каша — клубничное варенье — орехи — пенка.
  • Выложить оставшуюся кашу, посыпать 2 ст. л. сахара и отправить в духовку.
  • Запекать до румяной карамельной корочки.

Шаг 5. Подача

  • Готовую кашу украсить цукатами и орехами.
  • Можно подавать горячей или охлаждённой, с молоком.

Почему стоит попробовать гурьевскую кашу?

Это не просто каша, а изысканный десерт с насыщенным сливочным вкусом, тонкими ореховыми нотками и сладостью варенья и мёда. Когда-то он был деликатесом русской знати, а сегодня может стать вашим коронным блюдом.

Уточнения

Гу́рьевская каша - сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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