Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу

Гурьевская каша — это не просто каша, а настоящий шедевр русской кухни. Её нежный вкус, насыщенный орехами, изюмом и сливками, подкупил даже графа Гурьева, который был так поражён этим блюдом, что выкупил его создателя — повара Захара Кузьмина. Сегодня этот десерт готовят гораздо реже, но если вы хотите удивить гостей настоящим аристократическим угощением, попробуйте этот классический рецепт.
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Овсяная каша
Ингредиенты (на 4 порции):
100 г миндаля
100 г грецких орехов
60-80 г коричневого сахара
600 мл сливок (22%)
150 г манной крупы
50-60 г изюма без косточек
10-15 г сливочного масла
3 ст. л. мёда
Горсть апельсиновых цукатов
70-80 г клубничного варенья
Как приготовить гурьевскую кашу:
Шаг 1. Карамелизуем орехи
Разогреть духовку до 160 °С.
Обжарить миндаль и грецкие орехи на противне.
Переложить на сковороду, добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. воды, прогреть, помешивая, до карамелизации.
Остудить, часть орехов оставить для украшения, остальные измельчить.
Шаг 2. Делаем сливочные пенки
Вылить сливки в жаропрочную посуду, поставить в духовку при 160 °С.
Когда образуется румяная пенка, аккуратно снять и переложить на тарелку.
Повторить процесс ещё 3 раза. Две пенки нарезать полосками.
Шаг 3. Готовим манную кашу
Оставшиеся сливки перелить в кастрюлю, добавить сахар и манную крупу.
Варить на минимальном огне, постоянно помешивая, до загустения.
Снять с огня, добавить измельчённые орехи, размоченный изюм и нарезанные пенки, перемешать.
Выложить оставшуюся кашу, посыпать 2 ст. л. сахара и отправить в духовку.
Запекать до румяной карамельной корочки.
Шаг 5. Подача
Готовую кашу украсить цукатами и орехами.
Можно подавать горячей или охлаждённой, с молоком.
Почему стоит попробовать гурьевскую кашу?
Это не просто каша, а изысканный десерт с насыщенным сливочным вкусом, тонкими ореховыми нотками и сладостью варенья и мёда. Когда-то он был деликатесом русской знати, а сегодня может стать вашим коронным блюдом.
Уточнения
Гу́рьевская каша - сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей.