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Испанское рагу с курицей и картошкой: ароматный обед за 50 минут

2:24
Еда

Испанское рагу — это не просто тушёное мясо с овощами, а настоящий праздник вкуса. Смесь паприки, чеснока и спелых помидоров придаёт блюду согревающий характер, а баклажан делает текстуру особенно нежной. Это блюдо идеально подойдёт для уютного ужина или сытного обеда.

Говядина с кабачками
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Говядина с кабачками

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 крупный баклажан
  • 5 спелых помидоров
  • 1 большая луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 125 мл оливкового масла
  • 500 г куриного филе
  • 2 крупные картофелины
  • 1/2 ч. л. сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. копчёной паприки
  • Щепотка острого красного перца
  • Свежемолотый чёрный перец
  • 10 веточек петрушки
  • Соль по вкусу
  • Хрустящий хлеб или рис для подачи

Как приготовить испанское рагу:

Шаг 1. Подготовка овощей

  • Баклажан очистить от кожицы и нарезать кубиками.
  • Помидоры разрезать пополам, ложкой вынуть семена и сок (их сохранить), мякоть нарезать.
  • Лук нарезать толстыми полукольцами, чеснок измельчить.

Шаг 2. Готовим овощную основу

  • В большой глубокой сковороде разогреть половину оливкового масла.
  • Добавить лук, чеснок, баклажаны, семена и сок помидоров. Обжаривать 5-7 минут, помешивая.
  • Выложить мякоть помидоров, готовить ещё 15 минут.

Шаг 3. Делаем соус

  • Переложить овощную массу в чашу блендера, измельчить до нужной консистенции.

Шаг 4. Готовим курицу и картофель

  • В той же сковороде разогреть оставшееся масло.
  • Обжарить курицу и картофель, посыпав солью и специями, до румяной корочки.
  • Уменьшить огонь, добавить приготовленный соус, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.
  • Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Как подать рагу?

  • С хрустящим хлебом — так любят испанцы.
  • С рисом — отличный вариант для сытного ужина.
  • С яйцом — вбейте в сковороду пару яиц, накройте крышкой и подождите, пока белок схватится.

Готово! Теперь у вас есть блюдо, которое согреет вас даже в самый прохладный день.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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