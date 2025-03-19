Испанское рагу с курицей и картошкой: ароматный обед за 50 минут
2:24
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19.03.2025 17:54
Испанское рагу — это не просто тушёное мясо с овощами, а настоящий праздник вкуса. Смесь паприки, чеснока и спелых помидоров придаёт блюду согревающий характер, а баклажан делает текстуру особенно нежной. Это блюдо идеально подойдёт для уютного ужина или сытного обеда.
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Говядина с кабачками
Ингредиенты (на 4 порции):
1 крупный баклажан
5 спелых помидоров
1 большая луковица
3 зубчика чеснока
125 мл оливкового масла
500 г куриного филе
2 крупные картофелины
1/2 ч. л. сладкой паприки
1/2 ч. л. копчёной паприки
Щепотка острого красного перца
Свежемолотый чёрный перец
10 веточек петрушки
Соль по вкусу
Хрустящий хлеб или рис для подачи
Как приготовить испанское рагу:
Шаг 1. Подготовка овощей
Баклажан очистить от кожицы и нарезать кубиками.
Помидоры разрезать пополам, ложкой вынуть семена и сок (их сохранить), мякоть нарезать.
Лук нарезать толстыми полукольцами, чеснок измельчить.
Шаг 2. Готовим овощную основу
В большой глубокой сковороде разогреть половину оливкового масла.
Добавить лук, чеснок, баклажаны, семена и сок помидоров. Обжаривать 5-7 минут, помешивая.
Выложить мякоть помидоров, готовить ещё 15 минут.
Шаг 3. Делаем соус
Переложить овощную массу в чашу блендера, измельчить до нужной консистенции.
Шаг 4. Готовим курицу и картофель
В той же сковороде разогреть оставшееся масло.
Обжарить курицу и картофель, посыпав солью и специями, до румяной корочки.
Уменьшить огонь, добавить приготовленный соус, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.
Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
Как подать рагу?
С хрустящим хлебом — так любят испанцы.
С рисом — отличный вариант для сытного ужина.
С яйцом — вбейте в сковороду пару яиц, накройте крышкой и подождите, пока белок схватится.
Готово! Теперь у вас есть блюдо, которое согреет вас даже в самый прохладный день.
Уточнения
(фр. Рагу́ ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру