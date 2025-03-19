Испанское рагу с курицей и картошкой: ароматный обед за 50 минут

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Испанское рагу — это не просто тушёное мясо с овощами, а настоящий праздник вкуса. Смесь паприки, чеснока и спелых помидоров придаёт блюду согревающий характер, а баклажан делает текстуру особенно нежной. Это блюдо идеально подойдёт для уютного ужина или сытного обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Говядина с кабачками

Ингредиенты (на 4 порции):

1 крупный баклажан

5 спелых помидоров

1 большая луковица

3 зубчика чеснока

125 мл оливкового масла

500 г куриного филе

2 крупные картофелины

1/2 ч. л. сладкой паприки

1/2 ч. л. копчёной паприки

Щепотка острого красного перца

Свежемолотый чёрный перец

10 веточек петрушки

Соль по вкусу

Хрустящий хлеб или рис для подачи

Как приготовить испанское рагу:

Шаг 1. Подготовка овощей

Баклажан очистить от кожицы и нарезать кубиками.

Помидоры разрезать пополам, ложкой вынуть семена и сок (их сохранить), мякоть нарезать.

Лук нарезать толстыми полукольцами, чеснок измельчить.

Шаг 2. Готовим овощную основу

В большой глубокой сковороде разогреть половину оливкового масла.

Добавить лук, чеснок, баклажаны, семена и сок помидоров. Обжаривать 5-7 минут, помешивая.

Выложить мякоть помидоров, готовить ещё 15 минут.

Шаг 3. Делаем соус

Переложить овощную массу в чашу блендера, измельчить до нужной консистенции.

Шаг 4. Готовим курицу и картофель

В той же сковороде разогреть оставшееся масло.

Обжарить курицу и картофель, посыпав солью и специями, до румяной корочки.

Уменьшить огонь, добавить приготовленный соус, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.

Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Как подать рагу?

С хрустящим хлебом — так любят испанцы.

С рисом — отличный вариант для сытного ужина.

С яйцом — вбейте в сковороду пару яиц, накройте крышкой и подождите, пока белок схватится.

Готово! Теперь у вас есть блюдо, которое согреет вас даже в самый прохладный день.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

