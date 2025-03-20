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Пирог, который поднимет настроение в любую погоду — с консервированными ананасами

2:30
Еда

Этот пирог с ананасами в духовке — настоящее удовольствие для любителей фруктовой выпечки. Хрустящее тесто, сочная начинка и лёгкая кислинка ананасов делают его идеальным для чаепития. К тому же, использовать консервированные ананасы очень удобно: их не нужно чистить и нарезать.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Ингредиенты (на 6 порций):

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 3-4 ст. л. холодной воды

Для начинки:

  • 1 банка (400 г) консервированных ананасов
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 3 ст. л. кукурузного крахмала
  • 3 ст. л. сахара

Дополнительно:

  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. сахара

Как приготовить пирог с ананасами:

Шаг 1. Готовим тесто

  • Натереть на тёрке холодное сливочное масло, соединить с мукой, солью и сахаром.
  • Растереть руками до состояния крошки.
  • Добавить 3-4 ст. л. холодной воды, быстро замесить тесто.
  • Разделить тесто на 2 части: одну оставить больше, вторую — меньше.
  • Завернуть меньшую часть в плёнку, убрать в холодильник.

Шаг 2. Формируем основу

  • Большую часть теста раскатать в пласт.
  • Уложить в смазанную маслом форму, сформировать бортики.
  • Наколоть дно вилкой, убрать в холодильник на 1 час.

Шаг 3. Готовим начинку

  • Сироп от ананасов смешать с крахмалом, лимонным соком и сахаром.
  • Ананасы порубить, переложить в сотейник.
  • Добавить сироп, довести до кипения, уварить до загустения, затем остудить.

Шаг 4. Сборка и выпечка

  • Выложить ананасовую начинку в охлаждённое тесто.
  • Раскатать вторую часть теста, накрыть пирог, защипнуть края.
  • Смазать яйцом, присыпать сахаром, сделать небольшие надрезы для выхода пара.
  • Выпекать при 180 °C 45-50 минут.
  • Остудить 15-20 минут в форме, затем переложить на решётку.

Готово! Этот пирог особенно хорош в тёплом виде, когда начинка ещё слегка тянется, а тесто остаётся хрустящим.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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