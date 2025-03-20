Пирог, который поднимет настроение в любую погоду — с консервированными ананасами

Этот пирог с ананасами в духовке — настоящее удовольствие для любителей фруктовой выпечки. Хрустящее тесто, сочная начинка и лёгкая кислинка ананасов делают его идеальным для чаепития. К тому же, использовать консервированные ананасы очень удобно: их не нужно чистить и нарезать.
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Яблочный пирог
Ингредиенты (на 6 порций):
Для теста:
500 г муки
250 г сливочного масла
1 ст. л. сахара
1/2 ч. л. соли
3-4 ст. л. холодной воды
Для начинки:
1 банка (400 г) консервированных ананасов
1 ст. л. лимонного сока
3 ст. л. кукурузного крахмала
3 ст. л. сахара
Дополнительно:
1 яйцо
1-2 ст. л. сахара
Как приготовить пирог с ананасами:
Шаг 1. Готовим тесто
Натереть на тёрке холодное сливочное масло, соединить с мукой, солью и сахаром.
Растереть руками до состояния крошки.
Добавить 3-4 ст. л. холодной воды, быстро замесить тесто.
Разделить тесто на 2 части: одну оставить больше, вторую — меньше.
Завернуть меньшую часть в плёнку, убрать в холодильник.
Шаг 2. Формируем основу
Большую часть теста раскатать в пласт.
Уложить в смазанную маслом форму, сформировать бортики.
Наколоть дно вилкой, убрать в холодильник на 1 час.
Шаг 3. Готовим начинку
Сироп от ананасов смешать с крахмалом, лимонным соком и сахаром.
Ананасы порубить, переложить в сотейник.
Добавить сироп, довести до кипения, уварить до загустения, затем остудить.
Шаг 4. Сборка и выпечка
Выложить ананасовую начинку в охлаждённое тесто.
Раскатать вторую часть теста, накрыть пирог, защипнуть края.
Смазать яйцом, присыпать сахаром, сделать небольшие надрезы для выхода пара.
Выпекать при 180 °C 45-50 минут.
Остудить 15-20 минут в форме, затем переложить на решётку.
Готово! Этот пирог особенно хорош в тёплом виде, когда начинка ещё слегка тянется, а тесто остаётся хрустящим.
Уточнения
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).