Пирог, который поднимет настроение в любую погоду — с консервированными ананасами

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог с ананасами в духовке — настоящее удовольствие для любителей фруктовой выпечки. Хрустящее тесто, сочная начинка и лёгкая кислинка ананасов делают его идеальным для чаепития. К тому же, использовать консервированные ананасы очень удобно: их не нужно чистить и нарезать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты (на 6 порций):

Для теста:

500 г муки

250 г сливочного масла

1 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соли

3-4 ст. л. холодной воды

Для начинки:

1 банка (400 г) консервированных ананасов

1 ст. л. лимонного сока

3 ст. л. кукурузного крахмала

3 ст. л. сахара

Дополнительно:

1 яйцо

1-2 ст. л. сахара

Как приготовить пирог с ананасами:

Шаг 1. Готовим тесто

Натереть на тёрке холодное сливочное масло, соединить с мукой, солью и сахаром.

Растереть руками до состояния крошки.

Добавить 3-4 ст. л. холодной воды, быстро замесить тесто.

Разделить тесто на 2 части: одну оставить больше, вторую — меньше.

Завернуть меньшую часть в плёнку, убрать в холодильник.

Шаг 2. Формируем основу

Большую часть теста раскатать в пласт.

Уложить в смазанную маслом форму, сформировать бортики.

Наколоть дно вилкой, убрать в холодильник на 1 час.

Шаг 3. Готовим начинку

Сироп от ананасов смешать с крахмалом, лимонным соком и сахаром.

Ананасы порубить, переложить в сотейник.

Добавить сироп, довести до кипения, уварить до загустения, затем остудить.

Шаг 4. Сборка и выпечка

Выложить ананасовую начинку в охлаждённое тесто.

Раскатать вторую часть теста, накрыть пирог, защипнуть края.

Смазать яйцом, присыпать сахаром, сделать небольшие надрезы для выхода пара.

Выпекать при 180 °C 45-50 минут.

Остудить 15-20 минут в форме, затем переложить на решётку.

Готово! Этот пирог особенно хорош в тёплом виде, когда начинка ещё слегка тянется, а тесто остаётся хрустящим.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

