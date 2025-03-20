Бабушкин рецепт московских плюшек — всё получится с первого раза
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Московская плюшка — это мягкая, воздушная выпечка с нежным сливочным вкусом и хрустящей сахарной корочкой. Этот рецепт по ГОСТу поможет приготовить настоящие плюшки, как в лучших советских булочных.
Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шор-гогал
Что важно знать перед приготовлением?
- Тесто можно делать опарным или безопарным методом. Безопарный проще, так как все ингредиенты добавляются сразу.
- Главное в рецепте — правильная формовка плюшек. Если сделать всё по шагам, получится красивая выпечка в форме сердечек.
- Плюшки подойдут для завтрака, полдника или уютного чаепития.
Ингредиенты (на 3 порции):
- 500 г пшеничной муки высшего сорта
- 20 г прессованных дрожжей
- 5 г соли
- 110 г сахара
- 70 г сливочного масла
- 100 г воды
- 100 г молока
- 1/2 яйца для теста
- 1 яйцо + 1 ст. ложка молока для смазывания
- Растительное или топлёное масло для смазывания плюшек
- Сахар для посыпки
- Ванильный сахар или экстракт ванили
Как приготовить московские плюшки:
Шаг 1. Активируем дрожжи
Растворите дрожжи в тёплой воде (30-35 °C), добавьте щепотку сахара и оставьте на 20-25 минут.
Шаг 2. Готовим тесто
Перелейте дрожжи в чашу миксера, добавьте муку, сахар, соль, молоко, яйцо. Вымешивайте тесто до образования клейковины.
Шаг 3. Добавляем масло
Размягчённое масло нарежьте кусочками и вмешивайте в тесто в 2-3 приёма. Вымешивайте до гладкости.
Шаг 4. Делаем расстойку
Переложите тесто в миску, накройте плёнкой и оставьте на 3-3,5 часа при 28-30 °C.
Шаг 5. Формируем плюшки
- Разделите тесто на куски по 100 г.
- Каждую часть раскатайте в продолговатую лепёшку толщиной 0,5 см.
- Смажьте маслом, посыпьте сахаром.
- Скрутите в жгут, сложите пополам, защипите край.
- Разрежьте жгут вдоль, оставляя 1,5 см неразрезанным.
- Разверните концы наружу — получится форма сердечка.
Шаг 6. Делаем вторую расстойку
Переложите плюшки на противень, накройте и оставьте на 60-110 минут.
Шаг 7. Смазываем и выпекаем
- Разогрейте духовку до 210 °C.
- Смажьте плюшки смесью яйца и молока.
- Выпекайте 8 минут при 210 °C, затем убавьте температуру до 170 °C и допекайте ещё 4-5 минут.
- Остудите на решётке.
Готово! Наслаждайтесь ароматными московскими плюшками с сахарной корочкой, как в детстве.
Уточнения
Плю́шка — небольшая, сдобная, обычно плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде сердечка или любой другой фигуры.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру