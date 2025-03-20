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Бабушкин рецепт московских плюшек — всё получится с первого раза

3:05
Еда

Московская плюшка — это мягкая, воздушная выпечка с нежным сливочным вкусом и хрустящей сахарной корочкой. Этот рецепт по ГОСТу поможет приготовить настоящие плюшки, как в лучших советских булочных.

Шор-гогал
Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шор-гогал

Что важно знать перед приготовлением?

  • Тесто можно делать опарным или безопарным методом. Безопарный проще, так как все ингредиенты добавляются сразу.
  • Главное в рецепте — правильная формовка плюшек. Если сделать всё по шагам, получится красивая выпечка в форме сердечек.
  • Плюшки подойдут для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Ингредиенты (на 3 порции):

  • 500 г пшеничной муки высшего сорта
  • 20 г прессованных дрожжей
  • 5 г соли
  • 110 г сахара
  • 70 г сливочного масла
  • 100 г воды
  • 100 г молока
  • 1/2 яйца для теста
  • 1 яйцо + 1 ст. ложка молока для смазывания
  • Растительное или топлёное масло для смазывания плюшек
  • Сахар для посыпки
  • Ванильный сахар или экстракт ванили

Как приготовить московские плюшки:

Шаг 1. Активируем дрожжи

Растворите дрожжи в тёплой воде (30-35 °C), добавьте щепотку сахара и оставьте на 20-25 минут.

Шаг 2. Готовим тесто

Перелейте дрожжи в чашу миксера, добавьте муку, сахар, соль, молоко, яйцо. Вымешивайте тесто до образования клейковины.

Шаг 3. Добавляем масло

Размягчённое масло нарежьте кусочками и вмешивайте в тесто в 2-3 приёма. Вымешивайте до гладкости.

Шаг 4. Делаем расстойку

Переложите тесто в миску, накройте плёнкой и оставьте на 3-3,5 часа при 28-30 °C.

Шаг 5. Формируем плюшки

  • Разделите тесто на куски по 100 г.
  • Каждую часть раскатайте в продолговатую лепёшку толщиной 0,5 см.
  • Смажьте маслом, посыпьте сахаром.
  • Скрутите в жгут, сложите пополам, защипите край.
  • Разрежьте жгут вдоль, оставляя 1,5 см неразрезанным.
  • Разверните концы наружу — получится форма сердечка.

Шаг 6. Делаем вторую расстойку

Переложите плюшки на противень, накройте и оставьте на 60-110 минут.

Шаг 7. Смазываем и выпекаем

  • Разогрейте духовку до 210 °C.
  • Смажьте плюшки смесью яйца и молока.
  • Выпекайте 8 минут при 210 °C, затем убавьте температуру до 170 °C и допекайте ещё 4-5 минут.
  • Остудите на решётке.

Готово! Наслаждайтесь ароматными московскими плюшками с сахарной корочкой, как в детстве.

Уточнения

Плю́шка — небольшая, сдобная, обычно плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде сердечка или любой другой фигуры.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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