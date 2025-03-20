Бабушкин рецепт московских плюшек — всё получится с первого раза

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Московская плюшка — это мягкая, воздушная выпечка с нежным сливочным вкусом и хрустящей сахарной корочкой. Этот рецепт по ГОСТу поможет приготовить настоящие плюшки, как в лучших советских булочных.

Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шор-гогал

Что важно знать перед приготовлением?

Тесто можно делать опарным или безопарным методом. Безопарный проще, так как все ингредиенты добавляются сразу.

Главное в рецепте — правильная формовка плюшек. Если сделать всё по шагам, получится красивая выпечка в форме сердечек.

Плюшки подойдут для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Ингредиенты (на 3 порции):

500 г пшеничной муки высшего сорта

20 г прессованных дрожжей

5 г соли

110 г сахара

70 г сливочного масла

100 г воды

100 г молока

1/2 яйца для теста

1 яйцо + 1 ст. ложка молока для смазывания

Растительное или топлёное масло для смазывания плюшек

Сахар для посыпки

Ванильный сахар или экстракт ванили

Как приготовить московские плюшки:

Шаг 1. Активируем дрожжи

Растворите дрожжи в тёплой воде (30-35 °C), добавьте щепотку сахара и оставьте на 20-25 минут.

Шаг 2. Готовим тесто

Перелейте дрожжи в чашу миксера, добавьте муку, сахар, соль, молоко, яйцо. Вымешивайте тесто до образования клейковины.

Шаг 3. Добавляем масло

Размягчённое масло нарежьте кусочками и вмешивайте в тесто в 2-3 приёма. Вымешивайте до гладкости.

Шаг 4. Делаем расстойку

Переложите тесто в миску, накройте плёнкой и оставьте на 3-3,5 часа при 28-30 °C.

Шаг 5. Формируем плюшки

Разделите тесто на куски по 100 г.

Каждую часть раскатайте в продолговатую лепёшку толщиной 0,5 см.

Смажьте маслом, посыпьте сахаром.

Скрутите в жгут, сложите пополам, защипите край.

Разрежьте жгут вдоль, оставляя 1,5 см неразрезанным.

Разверните концы наружу — получится форма сердечка.

Шаг 6. Делаем вторую расстойку

Переложите плюшки на противень, накройте и оставьте на 60-110 минут.

Шаг 7. Смазываем и выпекаем

Разогрейте духовку до 210 °C.

Смажьте плюшки смесью яйца и молока.

Выпекайте 8 минут при 210 °C, затем убавьте температуру до 170 °C и допекайте ещё 4-5 минут.

Остудите на решётке.

Готово! Наслаждайтесь ароматными московскими плюшками с сахарной корочкой, как в детстве.

Уточнения

Плю́шка — небольшая, сдобная, обычно плоская булочка, завёрнутая спиралью в виде сердечка или любой другой фигуры.

