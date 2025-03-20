Птичий грипп, сговор или паника? Почему яйца в США резко подорожали

В начале марта цена на яйца в США достигла рекордных 8,64 доллара за дюжину, что в четыре раза выше среднего уровня. Этот скачок привёл к росту контрабанды яиц из Мексики, полицейским расследованиям и даже политическим обвинениям. Почему Америка борется за яйца и что будет дальше?
Главная причина — вспышка птичьего гриппа, бушующего в США с 2022 года.
Кроме того, спрос на яйца резко вырос, а это спровоцировало ещё большее повышение цен.
Так как в Мексике яйца стоят в три раза дешевле, американцы стали массово перевозить их через границу.
Контрабанда — не единственная проблема. В Пенсильвании неизвестные украли 100 000 яиц стоимостью 40 000 долларов из грузовика компании Pete & Gerry Organics.
Резкий рост цен стал тематикой предвыборных заявлений.
Производители категорически отрицают обвинения в искусственном завышении цен.
Чтобы стабилизировать рынок, США начали импорт яиц из Европы, Турции и Бразилии.
По прогнозам Американской ассоциации производителей яиц, перед Пасхой (20 апреля) и Песахом (12 апреля) спрос снова вырастет, что может привести к временному повышению цен.
В ближайшие недели цены могут колебаться, а власти продолжат борьбу с контрабандой и расследования в отношении производителей.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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