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Птичий грипп, сговор или паника? Почему яйца в США резко подорожали

3:06
Еда

В начале марта цена на яйца в США достигла рекордных 8,64 доллара за дюжину, что в четыре раза выше среднего уровня. Этот скачок привёл к росту контрабанды яиц из Мексики, полицейским расследованиям и даже политическим обвинениям. Почему Америка борется за яйца и что будет дальше?

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Почему яйца так подорожали?

Главная причина — вспышка птичьего гриппа, бушующего в США с 2022 года.

  • В 2025 году из-за инфекции фермеры были вынуждены уничтожить более 30 миллионов кур-несушек.
  • Всего за три года погибло 166 миллионов птиц.
  • Согласно федеральным нормам, если вирус обнаружен в одном птичнике, весь скот подлежит уничтожению.

Кроме того, спрос на яйца резко вырос, а это спровоцировало ещё большее повышение цен.

Контрабанда яиц и кражи: новые реалии США

Так как в Мексике яйца стоят в три раза дешевле, американцы стали массово перевозить их через границу.

  • В 2025 году число перехваченных посылок с яйцами выросло на 36%.
  • В Сан-Диего попытки контрабанды увеличились на 158%.
  • Пограничная служба предупреждает: за ввоз яиц без декларации можно получить штраф до 10 000 долларов.

Контрабанда — не единственная проблема. В Пенсильвании неизвестные украли 100 000 яиц стоимостью 40 000 долларов из грузовика компании Pete & Gerry Organics.

Политические скандалы вокруг цен на яйца

Резкий рост цен стал тематикой предвыборных заявлений.

  • Дональд Трамп заявил, что "Джо Байден полностью потерял контроль над ситуацией" и что его администрация работает над снижением цен.
  • Илон Маск в соцсети X назвал виновником кризиса "массовый забой кур по приказу Байдена".
  • Министерство юстиции США начало расследование возможного картельного сговора производителей яиц.

Производители категорически отрицают обвинения в искусственном завышении цен.

Импорт спасёт ситуацию?

Чтобы стабилизировать рынок, США начали импорт яиц из Европы, Турции и Бразилии.

  • В феврале Турция отправила 15 000 тонн яиц в США.
  • В феврале импорт из Бразилии вырос на 57,5%.
  • Дания рассматривает возможность поставок, но сталкивается с жёсткими санитарными нормами США.

Новый скачок цен перед Пасхой?

По прогнозам Американской ассоциации производителей яиц, перед Пасхой (20 апреля) и Песахом (12 апреля) спрос снова вырастет, что может привести к временному повышению цен.

В ближайшие недели цены могут колебаться, а власти продолжат борьбу с контрабандой и расследования в отношении производителей.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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