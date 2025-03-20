Птичий грипп, сговор или паника? Почему яйца в США резко подорожали

3:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В начале марта цена на яйца в США достигла рекордных 8,64 доллара за дюжину, что в четыре раза выше среднего уровня. Этот скачок привёл к росту контрабанды яиц из Мексики, полицейским расследованиям и даже политическим обвинениям. Почему Америка борется за яйца и что будет дальше?

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Почему яйца так подорожали?

Главная причина — вспышка птичьего гриппа, бушующего в США с 2022 года.

В 2025 году из-за инфекции фермеры были вынуждены уничтожить более 30 миллионов кур-несушек.

Всего за три года погибло 166 миллионов птиц.

Согласно федеральным нормам, если вирус обнаружен в одном птичнике, весь скот подлежит уничтожению.

Кроме того, спрос на яйца резко вырос, а это спровоцировало ещё большее повышение цен.

Контрабанда яиц и кражи: новые реалии США

Так как в Мексике яйца стоят в три раза дешевле, американцы стали массово перевозить их через границу.

В 2025 году число перехваченных посылок с яйцами выросло на 36%.

В Сан-Диего попытки контрабанды увеличились на 158%.

Пограничная служба предупреждает: за ввоз яиц без декларации можно получить штраф до 10 000 долларов.

Контрабанда — не единственная проблема. В Пенсильвании неизвестные украли 100 000 яиц стоимостью 40 000 долларов из грузовика компании Pete & Gerry Organics.

Политические скандалы вокруг цен на яйца

Резкий рост цен стал тематикой предвыборных заявлений.

Дональд Трамп заявил, что "Джо Байден полностью потерял контроль над ситуацией" и что его администрация работает над снижением цен.

Илон Маск в соцсети X назвал виновником кризиса "массовый забой кур по приказу Байдена".

Министерство юстиции США начало расследование возможного картельного сговора производителей яиц.

Производители категорически отрицают обвинения в искусственном завышении цен.

Импорт спасёт ситуацию?

Чтобы стабилизировать рынок, США начали импорт яиц из Европы, Турции и Бразилии.

В феврале Турция отправила 15 000 тонн яиц в США.

В феврале импорт из Бразилии вырос на 57,5%.

Дания рассматривает возможность поставок, но сталкивается с жёсткими санитарными нормами США.

Новый скачок цен перед Пасхой?

По прогнозам Американской ассоциации производителей яиц, перед Пасхой (20 апреля) и Песахом (12 апреля) спрос снова вырастет, что может привести к временному повышению цен.

В ближайшие недели цены могут колебаться, а власти продолжат борьбу с контрабандой и расследования в отношении производителей.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

