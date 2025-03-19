ТОП-5 десертов, которые легко приготовить дома по рецептам из СССР

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские хозяйки умели творить настоящие вкусности из простых и доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Творожная запеканка

Эти десерты не требовали дорогих продуктов или сложной техники — всё готовилось "на раз-два", но вкус запоминался надолго. Вот ТОП-5 сладостей из СССР, которые легко приготовить и сегодня прямо на своей кухне.

1. Пирожное "Картошка"

Готовится из печенья или бисквитных крошек, масла, сгущёнки и какао. Не требует выпечки, быстро собирается руками и сразу готово к подаче.

Вкус — как в детстве, простой и насыщенный.

2. Творожная запеканка

Творог, манка или мука, яйца и немного сахара — всё смешивается и запекается в духовке. Можно добавлять изюм, яблоки или варенье.

Десерт на каждый день, особенно полезен для детей.

3. Домашние вафли со сгущёнкой

Если есть старая советская вафельница — уже полдела. Вафли готовятся из простого теста, а начинка — варёная сгущёнка или крем.

Один из самых популярных десертов 70-80-х годов.

4. Печенье "Гусиные лапки"

Творожное тесто, немного сахара — и ароматное печенье готово. Формируется вручную, быстро выпекается, получается мягким и рассыпчатым.

Особенно популярно было в будни — к чаю за 30 минут.

5. Манник на кефире

Манка, кефир, яйцо, сахар — всё перемешивается, выстаивается и выпекается. Получается пышный, нежный пирог с лёгким вкусом детства.

Часто посыпался сахарной пудрой или поливался вареньем.

Советские десерты, приготовленные дома, — это не только вкусные лакомства, но и ностальгия по детству. Многие из них просты в приготовлении и до сих пор пользуются популярностью.