ТОП-5 десертов, которые легко приготовить дома по рецептам из СССР

Советские хозяйки умели творить настоящие вкусности из простых и доступных ингредиентов.
Эти десерты не требовали дорогих продуктов или сложной техники — всё готовилось "на раз-два", но вкус запоминался надолго. Вот ТОП-5 сладостей из СССР, которые легко приготовить и сегодня прямо на своей кухне.
1. Пирожное "Картошка"
Готовится из печенья или бисквитных крошек, масла, сгущёнки и какао. Не требует выпечки, быстро собирается руками и сразу готово к подаче.
Вкус — как в детстве, простой и насыщенный.
2. Творожная запеканка
Творог, манка или мука, яйца и немного сахара — всё смешивается и запекается в духовке. Можно добавлять изюм, яблоки или варенье.
Десерт на каждый день, особенно полезен для детей.
3. Домашние вафли со сгущёнкой
Если есть старая советская вафельница — уже полдела. Вафли готовятся из простого теста, а начинка — варёная сгущёнка или крем.
Один из самых популярных десертов 70-80-х годов.
4. Печенье "Гусиные лапки"
Творожное тесто, немного сахара — и ароматное печенье готово. Формируется вручную, быстро выпекается, получается мягким и рассыпчатым.
Особенно популярно было в будни — к чаю за 30 минут.
5. Манник на кефире
Манка, кефир, яйцо, сахар — всё перемешивается, выстаивается и выпекается. Получается пышный, нежный пирог с лёгким вкусом детства.
Часто посыпался сахарной пудрой или поливался вареньем.
Советские десерты, приготовленные дома, — это не только вкусные лакомства, но и ностальгия по детству. Многие из них просты в приготовлении и до сих пор пользуются популярностью.
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