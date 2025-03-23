Готовлю киш только так — начинка нежная, тесто хрустит, результат идеальный

Французский киш — это не просто пирог, а настоящая находка для тех, кто ценит сочетание хрустящего теста, нежной заливки и ароматной начинки. В этом варианте главными героями становятся сосиски, красный лук и рукола, которые создают богатый вкус с легкой пикантной ноткой.
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яичный киш с томатами
Ингредиенты (на 8 порций):
Для основы:
Мука — 400 г
Сливочное масло — 200 г
Вода — 8 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Черный молотый перец — 1 ч. л.
Для начинки:
Говяжьи сосиски — 400 г
Красный лук — 1 шт.
Твердый сыр — 200 г
Сливки 10% — 300 мл
Яйца — 4 шт.
Рукола — 100 г
Оливковое масло — 2 ст. л.
Тимьян — 2 ч. л.
Черный молотый перец и соль — по вкусу
Как приготовить киш:
Готовим тесто:
В глубокой миске смешиваем муку, соль и черный перец. Добавляем нарезанное кубиками сливочное масло и разминаем руками или рубим ножом до состояния крошки.
Вливаем по ложке ледяную воду и быстро замешиваем тесто. Должна получиться мягкая, но не липкая масса. Формируем из нее диск, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 1 час.
Выпекаем основу:
Раскатываем тесто в круг, переносим в форму (20-22 см), формируем бортики и убираем в холодильник еще на 45 минут.
Выкладываем сверху пергамент и засыпаем фасолью (или другими грузиками), выпекаем при 200 °C 15-20 минут. Затем удаляем груз и возвращаем основу в духовку на 5 минут.
Готовим начинку:
Нарезаем сосиски кружочками, лук — кольцами. Обжариваем их на оливковом масле до румяного цвета (примерно 5 минут).
В миске взбиваем яйца со сливками, добавляем соль, перец и тимьян.
На основу выкладываем натертый сыр, сосиски с луком, заливаем яичной смесью.
Запекаем:
Ставим киш в разогретую духовку (200 °C) и выпекаем 30-35 минут до золотистой корочки.
Даем постоять 10 минут перед подачей, а затем посыпаем руколой.
Готовый киш — это сочетание хрустящего теста, нежной начинки и пикантных ноток зелени. Его можно подавать как теплым, так и холодным. Приятного аппетита!
Уточнения
Киш (фрquiche, от нем. Kuchen — «пирог») — блюдо французской кухни.