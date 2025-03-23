Готовлю киш только так — начинка нежная, тесто хрустит, результат идеальный

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Французский киш — это не просто пирог, а настоящая находка для тех, кто ценит сочетание хрустящего теста, нежной заливки и ароматной начинки. В этом варианте главными героями становятся сосиски, красный лук и рукола, которые создают богатый вкус с легкой пикантной ноткой.

Фото: freepik by cookie_studio яичный киш с томатами

Ингредиенты (на 8 порций):

Для основы:

Мука — 400 г

Сливочное масло — 200 г

Вода — 8 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный молотый перец — 1 ч. л.

Для начинки:

Говяжьи сосиски — 400 г

Красный лук — 1 шт.

Твердый сыр — 200 г

Сливки 10% — 300 мл

Яйца — 4 шт.

Рукола — 100 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Тимьян — 2 ч. л.

Черный молотый перец и соль — по вкусу

Как приготовить киш:

Готовим тесто:

В глубокой миске смешиваем муку, соль и черный перец. Добавляем нарезанное кубиками сливочное масло и разминаем руками или рубим ножом до состояния крошки. Вливаем по ложке ледяную воду и быстро замешиваем тесто. Должна получиться мягкая, но не липкая масса. Формируем из нее диск, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 1 час.

Выпекаем основу:

Раскатываем тесто в круг, переносим в форму (20-22 см), формируем бортики и убираем в холодильник еще на 45 минут. Выкладываем сверху пергамент и засыпаем фасолью (или другими грузиками), выпекаем при 200 °C 15-20 минут. Затем удаляем груз и возвращаем основу в духовку на 5 минут.

Готовим начинку:

Нарезаем сосиски кружочками, лук — кольцами. Обжариваем их на оливковом масле до румяного цвета (примерно 5 минут). В миске взбиваем яйца со сливками, добавляем соль, перец и тимьян. На основу выкладываем натертый сыр, сосиски с луком, заливаем яичной смесью.

Запекаем:

Ставим киш в разогретую духовку (200 °C) и выпекаем 30-35 минут до золотистой корочки. Даем постоять 10 минут перед подачей, а затем посыпаем руколой.

Готовый киш — это сочетание хрустящего теста, нежной начинки и пикантных ноток зелени. Его можно подавать как теплым, так и холодным. Приятного аппетита!

Уточнения

Киш (фр quiche, от нем. Kuchen — «пирог») — блюдо французской кухни.





