Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не быть бревном в 30 лет помогут эти упражнения: уделите всего 15 минут
Потеряла дар речи: солистка группы Моя Мишель оплошала при знакомстве с Киркоровым
Аммиачный бум: Казахстан раскрыл карты нового проекта на $1,35 миллиарда
ИИ уже не слушает человека: искуственный помощник саботирует работу
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые до сих пор на ходу в деревнях
Секрет быстрого урожая: что нужно сделать весной, чтобы груша порадовала плодами
12-летняя дочь Виктории Бони борется за возвращение в Россию
Не все воры: Пьеха откровенно высказался о нападках на мать из-за благотворительности

Готовлю киш только так — начинка нежная, тесто хрустит, результат идеальный

2:38
Еда

Французский киш — это не просто пирог, а настоящая находка для тех, кто ценит сочетание хрустящего теста, нежной заливки и ароматной начинки. В этом варианте главными героями становятся сосиски, красный лук и рукола, которые создают богатый вкус с легкой пикантной ноткой.

яичный киш с томатами
Фото: freepik by cookie_studio
яичный киш с томатами

Ингредиенты (на 8 порций):

Для основы:

  • Мука — 400 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Вода — 8 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный молотый перец — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Говяжьи сосиски — 400 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Твердый сыр — 200 г
  • Сливки 10% — 300 мл
  • Яйца — 4 шт.
  • Рукола — 100 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Тимьян — 2 ч. л.
  • Черный молотый перец и соль — по вкусу

Как приготовить киш:

Готовим тесто:

  1. В глубокой миске смешиваем муку, соль и черный перец. Добавляем нарезанное кубиками сливочное масло и разминаем руками или рубим ножом до состояния крошки.
  2. Вливаем по ложке ледяную воду и быстро замешиваем тесто. Должна получиться мягкая, но не липкая масса. Формируем из нее диск, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 1 час.

Выпекаем основу:

  1. Раскатываем тесто в круг, переносим в форму (20-22 см), формируем бортики и убираем в холодильник еще на 45 минут.
  2. Выкладываем сверху пергамент и засыпаем фасолью (или другими грузиками), выпекаем при 200 °C 15-20 минут. Затем удаляем груз и возвращаем основу в духовку на 5 минут.

Готовим начинку:

  1. Нарезаем сосиски кружочками, лук — кольцами. Обжариваем их на оливковом масле до румяного цвета (примерно 5 минут).
  2. В миске взбиваем яйца со сливками, добавляем соль, перец и тимьян.
  3. На основу выкладываем натертый сыр, сосиски с луком, заливаем яичной смесью.

Запекаем:

  1. Ставим киш в разогретую духовку (200 °C) и выпекаем 30-35 минут до золотистой корочки.
  2. Даем постоять 10 минут перед подачей, а затем посыпаем руколой.

Готовый киш — это сочетание хрустящего теста, нежной начинки и пикантных ноток зелени. Его можно подавать как теплым, так и холодным. Приятного аппетита!

Уточнения

Киш (фр  quiche, от нем. Kuchen — «пирог») — блюдо французской кухни.
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород
Садоводство, цветоводство
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород Аудио 
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Последние материалы
В седле по диким местам: конные маршруты для искателей приключений
Экономно, просто и без запаха хлорки: как устранить запах из труб за 0 рублей
Архивный снимок и молчание: как Мария Голубкина простилась с легендарной матерью
Решительный шаг: вот что сделал Тимоти Шаламе ради отношений с Кайли Дженнер
Блондинка или брюнетка — какой аромат духов подойдёт именно тебе
Весна пришла: забудь про старые ботинки, вот что ты должна носить
Эта порода собак может довести до слёз… и от смеха, и от отчаяния
Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном
Готовлю киш только так — начинка нежная, тесто хрустит, результат идеальный
Как часто нужно мыть собаку на самом деле — ответ вас удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.