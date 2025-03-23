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Пирог, который пахнет уютом — нежное тесто, сочный лосось и сливочный соус

2:08
Еда

Рыбный пирог из слоёного теста — это сочетание простоты и изысканности. В его основе нежное филе лосося, запечённое крупными кусками, сочный шпинат и ароматный белый соус. Такой пирог станет отличным вариантом для уютного семейного ужина или праздничного стола.

рыбный пирог
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыбный пирог

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
  • Лосось (филе) — 600 г
  • Шпинат — 300 г
  • Зелёный лук — 40 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовка ингредиентов.
    Шпинат промыть, обсушить и нарезать. Лосось очистить от кожи и костей, нарезать кусочками толщиной 2 см. Зелёный лук нашинковать.

  2. Приготовление соуса.
    В небольшой кастрюле растопить сливочное масло, добавить муку и тщательно перемешать. Постепенно влить горячее молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Добавить зелёный лук, посолить и поперчить.

  3. Формирование пирога.
    Тесто разделить на две части и раскатать в прямоугольники. На один из них выложить половину шпината, сверху разложить кусочки рыбы, затем — соус и оставшийся шпинат.

  4. Запечатывание.
    Края теста смазать взбитым яйцом. Накрыть начинку вторым слоем теста, плотно защипнуть края. Верхнюю часть пирога проколоть вилкой и смазать яйцом.

  5. Выпекание.
    Запекать при 180–200°C в разогретой духовке около 35–40 минут до золотистой корочки. Подавать тёплым.

Совет:

Если у вас нет шпината, его можно заменить на кресс-салат или любую другую зелень. А для более выразительного вкуса в начинку можно добавить ломтики кабачка или брокколи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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