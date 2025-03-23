Пирог, который пахнет уютом — нежное тесто, сочный лосось и сливочный соус

Рыбный пирог из слоёного теста — это сочетание простоты и изысканности. В его основе нежное филе лосося, запечённое крупными кусками, сочный шпинат и ароматный белый соус. Такой пирог станет отличным вариантом для уютного семейного ужина или праздничного стола.
Подготовка ингредиентов.
Шпинат промыть, обсушить и нарезать. Лосось очистить от кожи и костей, нарезать кусочками толщиной 2 см. Зелёный лук нашинковать.
Приготовление соуса.
В небольшой кастрюле растопить сливочное масло, добавить муку и тщательно перемешать. Постепенно влить горячее молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Добавить зелёный лук, посолить и поперчить.
Формирование пирога.
Тесто разделить на две части и раскатать в прямоугольники. На один из них выложить половину шпината, сверху разложить кусочки рыбы, затем — соус и оставшийся шпинат.
Запечатывание.
Края теста смазать взбитым яйцом. Накрыть начинку вторым слоем теста, плотно защипнуть края. Верхнюю часть пирога проколоть вилкой и смазать яйцом.
Выпекание.
Запекать при 180–200°C в разогретой духовке около 35–40 минут до золотистой корочки. Подавать тёплым.
Если у вас нет шпината, его можно заменить на кресс-салат или любую другую зелень. А для более выразительного вкуса в начинку можно добавить ломтики кабачка или брокколи.
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