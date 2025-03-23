Пирог, который пахнет уютом — нежное тесто, сочный лосось и сливочный соус

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбный пирог из слоёного теста — это сочетание простоты и изысканности. В его основе нежное филе лосося, запечённое крупными кусками, сочный шпинат и ароматный белый соус. Такой пирог станет отличным вариантом для уютного семейного ужина или праздничного стола.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыбный пирог

Ингредиенты (на 6 порций):

Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

Лосось (филе) — 600 г

Шпинат — 300 г

Зелёный лук — 40 г

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовка ингредиентов.

Шпинат промыть, обсушить и нарезать. Лосось очистить от кожи и костей, нарезать кусочками толщиной 2 см. Зелёный лук нашинковать. Приготовление соуса.

В небольшой кастрюле растопить сливочное масло, добавить муку и тщательно перемешать. Постепенно влить горячее молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Добавить зелёный лук, посолить и поперчить. Формирование пирога.

Тесто разделить на две части и раскатать в прямоугольники. На один из них выложить половину шпината, сверху разложить кусочки рыбы, затем — соус и оставшийся шпинат. Запечатывание.

Края теста смазать взбитым яйцом. Накрыть начинку вторым слоем теста, плотно защипнуть края. Верхнюю часть пирога проколоть вилкой и смазать яйцом. Выпекание.

Запекать при 180–200°C в разогретой духовке около 35–40 минут до золотистой корочки. Подавать тёплым.

Совет:

Если у вас нет шпината, его можно заменить на кресс-салат или любую другую зелень. А для более выразительного вкуса в начинку можно добавить ломтики кабачка или брокколи.