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Русский обед в старинном стиле — щи, которые томятся, а не варятся

2:27
Еда

Постные щи из квашеной капусты с грибами — это блюдо, которое приобретает особый вкус благодаря медленному томлению в духовке. Готовить их лучше порционно, в глиняных горшочках, как это делали в русской печи. Такая подача не только эффектна, но и позволяет сохранить тепло и аромат супа дольше. Подойдут они как для семейного обеда, так и для угощения гостей, особенно если посыпать порции свежей зеленью и предложить сметану для тех, кто не придерживается поста.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Сухие белые грибы — 50 г
  • Квашеная капуста — 700 г
  • Репа — 2 средних штуки
  • Лук — 2 крупные головки
  • Морковь — 1 большая
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп и петрушка — по небольшому пучку
  • Растительное масло — для обжарки
  • Соль, молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Готовим грибы. Сухие белые грибы заливаем 2 литрами тёплой воды и оставляем на 15 минут. После закипания добавляем соль и варим 5 минут. Затем грибы достаём, промываем и нарезаем кусочками, а настой процеживаем через сложенную марлю.
  2. Квашеную капусту тушим в духовке. Немного промываем её, слегка отжимаем и нарезаем на кусочки около 2 см. Кладём в глубокую форму, заливаем небольшим количеством грибного бульона и отправляем в разогретую до 140 °С духовку на 1 час.
  3. Готовим овощную заправку. Лук и морковь очищаем, мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до мягкости.
  4. Подготавливаем репу. Очищаем её, нарезаем дольками и обжариваем до лёгкой румяности. Зелень мелко рубим, чеснок раздавливаем и шинкуем.
  5. Формируем щи. В горшочки выкладываем слоями капусту, грибы, овощную зажарку и репу. Добавляем чеснок, зелень и заливаем грибным настоем. Накрываем фольгой и ставим в духовку ещё на 1 час.
  6. Подача. Щи подаём горячими, по желанию дополняем ложкой сметаны.

Полезный совет:

Для приготовления можно использовать не только сушёные, но и свежие лесные грибы. В этом случае их нужно предварительно почистить и отварить.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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