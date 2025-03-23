Русский обед в старинном стиле — щи, которые томятся, а не варятся

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Постные щи из квашеной капусты с грибами — это блюдо, которое приобретает особый вкус благодаря медленному томлению в духовке. Готовить их лучше порционно, в глиняных горшочках, как это делали в русской печи. Такая подача не только эффектна, но и позволяет сохранить тепло и аромат супа дольше. Подойдут они как для семейного обеда, так и для угощения гостей, особенно если посыпать порции свежей зеленью и предложить сметану для тех, кто не придерживается поста.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Щи

Ингредиенты (на 8 порций):

Сухие белые грибы — 50 г

Квашеная капуста — 700 г

Репа — 2 средних штуки

Лук — 2 крупные головки

Морковь — 1 большая

Чеснок — 3 зубчика

Укроп и петрушка — по небольшому пучку

Растительное масло — для обжарки

Соль, молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

Готовим грибы. Сухие белые грибы заливаем 2 литрами тёплой воды и оставляем на 15 минут. После закипания добавляем соль и варим 5 минут. Затем грибы достаём, промываем и нарезаем кусочками, а настой процеживаем через сложенную марлю. Квашеную капусту тушим в духовке. Немного промываем её, слегка отжимаем и нарезаем на кусочки около 2 см. Кладём в глубокую форму, заливаем небольшим количеством грибного бульона и отправляем в разогретую до 140 °С духовку на 1 час. Готовим овощную заправку. Лук и морковь очищаем, мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до мягкости. Подготавливаем репу. Очищаем её, нарезаем дольками и обжариваем до лёгкой румяности. Зелень мелко рубим, чеснок раздавливаем и шинкуем. Формируем щи. В горшочки выкладываем слоями капусту, грибы, овощную зажарку и репу. Добавляем чеснок, зелень и заливаем грибным настоем. Накрываем фольгой и ставим в духовку ещё на 1 час. Подача. Щи подаём горячими, по желанию дополняем ложкой сметаны.

Полезный совет:

Для приготовления можно использовать не только сушёные, но и свежие лесные грибы. В этом случае их нужно предварительно почистить и отварить.