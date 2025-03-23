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Как приготовить сырный суп, чтобы бульон стал насыщенным, а сыр таял без комочков

2:34
Еда

Сырный суп с копчёной курицей — это сочетание нежной кремовой текстуры, аромата дымка и лёгкой пикантности специй. Он покоряет своим вкусом, быстро готовится и отлично подходит как для повседневного обеда, так и для уютного ужина. Родиной этого супа считают Францию, но его вариации популярны и в других странах, например, в Чехии и Словакии, где готовят брынзовый суп с паприкой.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 1,5 л
  • Копчёная курица — 300 г
  • Плавленый сыр — 90 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Куркума — на кончике ножа
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Укроп — по вкусу

Как приготовить сырный суп с копчёной курицей

  1. Приготовьте основу супа
    В кастрюлю налейте куриный бульон или воду. Добавьте копчёную курицу вместе с костями (окорочок, бедро или грудку) и доведите до кипения. Варите 15-20 минут, снимая пену.

  2. Приготовьте зажарку
    Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на топлёном масле до мягкости.

  3. Процедите бульон
    Достаньте курицу, дайте ей немного остыть, отделите мясо от костей и нарежьте кусочками. Бульон процедите, чтобы убрать мелкие косточки.

  4. Добавьте картофель
    Нарежьте его небольшими кубиками и отправьте в кастрюлю. Варите почти до готовности.

  5. Верните курицу в суп
    Добавьте нарезанное мясо, следом отправьте зажаренные овощи. Если суп кажется густым, влейте немного кипятка.

  6. Добавьте специи
    Посолите суп, добавьте лавровый лист, чёрный перец и куркуму для красивого цвета и аромата. По желанию можно добавить измельчённый чеснок для пикантности.

  7. Положите сыр
    Нарежьте плавленый сыр кубиками, положите в суп и размешивайте, пока он полностью не растворится.

  8. Дайте супу настояться
    Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте на 5-10 минут. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Совет:
Если хотите усилить копчёный аромат, добавьте в суп немного копчёной паприки. А для вариации вкуса можно использовать плавленый сыр с грибами, зеленью или ветчиной.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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