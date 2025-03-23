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Салат, который просят все гости — 5 ингредиентов и никакой готовки

1:35
Еда

Этот салат не требует долгого приготовления — всего 5 ингредиентов, пара минут на смешивание, и можно подавать на стол. Яркий вкус, нежность крабовых палочек и пикантность корейской моркови делают его универсальным блюдом на каждый день и для праздника.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Что понадобится:

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Морковь по-корейски — 300 г
  • Отварные яйца — 3 шт.
  • Полутвердый сыр — 100 г
  • Консервированная кукуруза — &frac12 банки
  • Майонез и специи — по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарежьте крабовые палочки небольшими кусочками.
  2. Яйца очистите и измельчите кубиками.
  3. Сыр натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
  4. В глубокой миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу.
  5. Заправьте майонезом, перемешайте и при необходимости добавьте соль, перец или любимые приправы.

Готовый салат можно сразу подавать к столу или дать настояться в холодильнике 15-20 минут. Он прекрасно сочетается с зеленью и хрустящими сухариками.

Полезные свойства и нюансы употребления

Этот салат может быть отличным источником энергии благодаря сочетанию белков, углеводов и жиров. Он подойдет тем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Однако людям с чувствительным пищеварением или тем, кто следит за калориями, стоит употреблять его в меру.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. По форме и цвету напоминает мясо крабьей клешни или ноги.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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