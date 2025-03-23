Салат, который просят все гости — 5 ингредиентов и никакой готовки

Этот салат не требует долгого приготовления — всего 5 ингредиентов, пара минут на смешивание, и можно подавать на стол. Яркий вкус, нежность крабовых палочек и пикантность корейской моркови делают его универсальным блюдом на каждый день и для праздника.
Готовый салат можно сразу подавать к столу или дать настояться в холодильнике 15-20 минут. Он прекрасно сочетается с зеленью и хрустящими сухариками.
Этот салат может быть отличным источником энергии благодаря сочетанию белков, углеводов и жиров. Он подойдет тем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Однако людям с чувствительным пищеварением или тем, кто следит за калориями, стоит употреблять его в меру.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. По форме и цвету напоминает мясо крабьей клешни или ноги.
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