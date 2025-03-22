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Ароматные лепешки, которые лучше хлеба: простой рецепт с полезными добавками

2:14
Еда

Лепешка с черемшой и адыгейским сыром — это настоящий весенний хит. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Нежное тесто, ароматная зелень и мягкий сыр — идеальное сочетание для сытного перекуса.

лепешки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лепешки

Что понадобится для приготовления

Для теста:

  • мука — 400 г
  • сметана — 250 г
  • соль — 1/4 ч. л.
  • сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • адыгейский сыр — 200 г
  • черемша — 1 пучок

Как приготовить лепешку с черемшой

  1. Замешиваем тесто — смешиваем муку, соль и соду, затем добавляем сметану и тщательно перемешиваем до однородности. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы оно стало эластичным.
  2. Готовим начинку — мелко шинкуем черемшу, натираем сыр на терке и смешиваем.
  3. Формируем лепешки — раскатываем тесто в небольшие кружки, кладем начинку в центр, защипываем края в узелок и снова аккуратно раскатываем.
  4. Жарим — выкладываем на разогретую сковороду без масла и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Чем полезны эти лепешки

Главная ценность блюда — его начинка.

Черемша (медвежий лук) - настоящий источник витаминов. В ней много витамина С, фитонцидов и эфирных масел, которые укрепляют иммунитет и борются с микробами. Кроме того, черемша улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ.

Адыгейский сыр - это легкоусвояемый белок и кальций, важный для костей и мышц. Его мягкий сливочный вкус отлично дополняет насыщенную зелень черемши.

Кому стоит быть осторожнее

Хотя черемша полезна, она может раздражать желудок, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ. В таком случае ее лучше употреблять в небольших количествах.

Адыгейский сыр содержит соль, что важно учитывать тем, кто следит за работой почек и сердечно-сосудистой системы.

Эти лепешки идеально подойдут для весеннего рациона, подарят заряд энергии и помогут организму восполнить нехватку витаминов после зимы.

Уточнения

Черемша́ — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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