Ароматные лепешки, которые лучше хлеба: простой рецепт с полезными добавками

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Лепешка с черемшой и адыгейским сыром — это настоящий весенний хит. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Нежное тесто, ароматная зелень и мягкий сыр — идеальное сочетание для сытного перекуса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain лепешки

Что понадобится для приготовления

Для теста:

мука — 400 г

сметана — 250 г

соль — 1/4 ч. л.

сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

адыгейский сыр — 200 г

черемша — 1 пучок

Как приготовить лепешку с черемшой

Замешиваем тесто — смешиваем муку, соль и соду, затем добавляем сметану и тщательно перемешиваем до однородности. Оставляем тесто на 10-15 минут, чтобы оно стало эластичным. Готовим начинку — мелко шинкуем черемшу, натираем сыр на терке и смешиваем. Формируем лепешки — раскатываем тесто в небольшие кружки, кладем начинку в центр, защипываем края в узелок и снова аккуратно раскатываем. Жарим — выкладываем на разогретую сковороду без масла и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Чем полезны эти лепешки

Главная ценность блюда — его начинка.

Черемша (медвежий лук) - настоящий источник витаминов. В ней много витамина С, фитонцидов и эфирных масел, которые укрепляют иммунитет и борются с микробами. Кроме того, черемша улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ.

Адыгейский сыр - это легкоусвояемый белок и кальций, важный для костей и мышц. Его мягкий сливочный вкус отлично дополняет насыщенную зелень черемши.

Кому стоит быть осторожнее

Хотя черемша полезна, она может раздражать желудок, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ. В таком случае ее лучше употреблять в небольших количествах.

Адыгейский сыр содержит соль, что важно учитывать тем, кто следит за работой почек и сердечно-сосудистой системы.

Эти лепешки идеально подойдут для весеннего рациона, подарят заряд энергии и помогут организму восполнить нехватку витаминов после зимы.

Уточнения

Черемша́ — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.

