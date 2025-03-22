Ароматные лепешки, которые лучше хлеба: простой рецепт с полезными добавками

Лепешка с черемшой и адыгейским сыром — это настоящий весенний хит. Она не только вкусная, но и невероятно полезная. Нежное тесто, ароматная зелень и мягкий сыр — идеальное сочетание для сытного перекуса.
Для теста:
Для начинки:
Главная ценность блюда — его начинка.
Черемша (медвежий лук) - настоящий источник витаминов. В ней много витамина С, фитонцидов и эфирных масел, которые укрепляют иммунитет и борются с микробами. Кроме того, черемша улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ.
Адыгейский сыр - это легкоусвояемый белок и кальций, важный для костей и мышц. Его мягкий сливочный вкус отлично дополняет насыщенную зелень черемши.
Хотя черемша полезна, она может раздражать желудок, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ. В таком случае ее лучше употреблять в небольших количествах.
Адыгейский сыр содержит соль, что важно учитывать тем, кто следит за работой почек и сердечно-сосудистой системы.
Эти лепешки идеально подойдут для весеннего рациона, подарят заряд энергии и помогут организму восполнить нехватку витаминов после зимы.
Черемша́ — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.
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