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Шафрановый кулич, который вы запомните навсегда — секрет в одном ингредиенте

2:05
Еда

Шафрановый кулич — это не просто праздничная выпечка, а настоящее гастрономическое чудо, наполненное теплом, ароматом специй и нежной текстурой. Этот рецепт делает кулич невероятно воздушным, с насыщенным вкусом и красивым золотистым оттенком. Благодаря шафрану он приобретает тонкий пряный аромат, который наполняет дом уютом и праздничным настроением.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Какие ингредиенты понадобятся

Для опары:

  • 225 мл молока (тёплого),
  • 12 г сухих дрожжей,
  • 25 г сахара,
  • 120 г муки.

Для теста:

  • 550 г муки,
  • 50 г сливочного масла,
  • &frac12 ч. л. соли,
  • 30 мл водки,
  • 0,3 ч. л. молотого кардамона,
  • 0,3 ч. л. шафрана (имеретинского),
  • 7 яичных желтков,
  • 120 г сахара,
  • сухофрукты (по вкусу).

Как приготовить

  1. Залейте шафран водкой и оставьте на несколько часов (можно на ночь). Сухофрукты при желании замочите в коньяке.
  2. Для опары смешайте все ингредиенты, оставьте в тепле на 20 минут, пока не появятся пузырьки.
  3. Взбейте желтки с сахаром до побеления.
  4. В опару добавьте соль, кардамон, желтковую смесь, шафрановую водку и растопленное масло. Перемешайте.
  5. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его подниматься на 2 часа.
  6. Обваляйте сухофрукты в муке, равномерно распределите по тесту. Сформируйте шарики и разложите по формам.
  7. Оставьте на расстойку на час, затем выпекайте при 180°С 35 минут.
  8. Остудите и украсьте по вкусу.

Этот кулич не только удивит своим вкусом, но и порадует полезными свойствами. Шафран богат антиоксидантами, поддерживает зрение и помогает улучшить настроение.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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