Шафрановый кулич, который вы запомните навсегда — секрет в одном ингредиенте

Шафрановый кулич — это не просто праздничная выпечка, а настоящее гастрономическое чудо, наполненное теплом, ароматом специй и нежной текстурой. Этот рецепт делает кулич невероятно воздушным, с насыщенным вкусом и красивым золотистым оттенком. Благодаря шафрану он приобретает тонкий пряный аромат, который наполняет дом уютом и праздничным настроением.
Для опары:
Для теста:
Этот кулич не только удивит своим вкусом, но и порадует полезными свойствами. Шафран богат антиоксидантами, поддерживает зрение и помогает улучшить настроение.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.