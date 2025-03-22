Шафрановый кулич, который вы запомните навсегда — секрет в одном ингредиенте

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Шафрановый кулич — это не просто праздничная выпечка, а настоящее гастрономическое чудо, наполненное теплом, ароматом специй и нежной текстурой. Этот рецепт делает кулич невероятно воздушным, с насыщенным вкусом и красивым золотистым оттенком. Благодаря шафрану он приобретает тонкий пряный аромат, который наполняет дом уютом и праздничным настроением.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Какие ингредиенты понадобятся

Для опары:

225 мл молока (тёплого),

12 г сухих дрожжей,

25 г сахара,

120 г муки.

Для теста:

550 г муки,

50 г сливочного масла,

½ ч. л. соли,

30 мл водки,

0,3 ч. л. молотого кардамона,

0,3 ч. л. шафрана (имеретинского),

7 яичных желтков,

120 г сахара,

сухофрукты (по вкусу).

Как приготовить

Залейте шафран водкой и оставьте на несколько часов (можно на ночь). Сухофрукты при желании замочите в коньяке. Для опары смешайте все ингредиенты, оставьте в тепле на 20 минут, пока не появятся пузырьки. Взбейте желтки с сахаром до побеления. В опару добавьте соль, кардамон, желтковую смесь, шафрановую водку и растопленное масло. Перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его подниматься на 2 часа. Обваляйте сухофрукты в муке, равномерно распределите по тесту. Сформируйте шарики и разложите по формам. Оставьте на расстойку на час, затем выпекайте при 180°С 35 минут. Остудите и украсьте по вкусу.

Этот кулич не только удивит своим вкусом, но и порадует полезными свойствами. Шафран богат антиоксидантами, поддерживает зрение и помогает улучшить настроение.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.



