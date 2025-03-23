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Секретное тесто, которое подходит прямо в холодильнике — идеальные постные пирожки

2:14
Еда

Если вы думаете, что постные пирожки — это скучно, просто попробуйте этот рецепт. Тесто готовится заранее и медленно подходит в холодильнике, благодаря чему получается тонкое, нежное и при этом очень ароматное. Начинка — классика: отварная картошка, обжаренная с луком. Всё просто, но невероятно вкусно.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Ингредиенты:

Для теста:

  • Вода — 80 мл
  • Масло растительное — 60 мл
  • Сахар — 40 г
  • Соль — 3 г
  • Дрожжи сухие — 6 г
  • Мука — 300 г

Для начинки:

  • Картофель — 400 г
  • Лук — 180 г
  • Масло растительное — 15 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Тесто — всё заранее

Смешиваем воду, масло, сахар, соль и дрожжи. Постепенно всыпаем муку, замешиваем мягкое тесто — оно должно легко отходить от рук. Месим минут 10 до гладкости.
Накрываем плёнкой и отправляем в холодильник — минимум на 12 часов, можно до суток.

2. Начинка — с характером

Картофель отвариваем в мундире до готовности. Пока он варится, нарезаем лук и обжариваем его пару минут на сковороде с маслом.
Картошку очищаем, нарезаем или мнём — как нравится, и отправляем к луку. Перчим, солим, перемешиваем и остужаем.

3. Лепим и ждём

Остывшее тесто делим на 9 кусочков. Каждый раскатываем, кладём начинку и лепим пирожок. Кладём на противень швом вниз.
Накрываем и оставляем на 1-1,5 часа — пусть подойдут.

4. Выпекаем

Разогреваем духовку до 190°C. Выпекаем пирожки 20-25 минут до румяной корочки. После — даём отдохнуть под полотенцем минут 10.

Всё! Подаём пирожки горячими или тёплыми. Они вкусны и в первый день, и на следующий. А тесто… тонкое, хрустящее снаружи и мягкое внутри.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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