Секретное тесто, которое подходит прямо в холодильнике — идеальные постные пирожки

Если вы думаете, что постные пирожки — это скучно, просто попробуйте этот рецепт. Тесто готовится заранее и медленно подходит в холодильнике, благодаря чему получается тонкое, нежное и при этом очень ароматное. Начинка — классика: отварная картошка, обжаренная с луком. Всё просто, но невероятно вкусно.
Смешиваем воду, масло, сахар, соль и дрожжи. Постепенно всыпаем муку, замешиваем мягкое тесто — оно должно легко отходить от рук. Месим минут 10 до гладкости.
Накрываем плёнкой и отправляем в холодильник — минимум на 12 часов, можно до суток.
Картофель отвариваем в мундире до готовности. Пока он варится, нарезаем лук и обжариваем его пару минут на сковороде с маслом.
Картошку очищаем, нарезаем или мнём — как нравится, и отправляем к луку. Перчим, солим, перемешиваем и остужаем.
Остывшее тесто делим на 9 кусочков. Каждый раскатываем, кладём начинку и лепим пирожок. Кладём на противень швом вниз.
Накрываем и оставляем на 1-1,5 часа — пусть подойдут.
Разогреваем духовку до 190°C. Выпекаем пирожки 20-25 минут до румяной корочки. После — даём отдохнуть под полотенцем минут 10.
Всё! Подаём пирожки горячими или тёплыми. Они вкусны и в первый день, и на следующий. А тесто… тонкое, хрустящее снаружи и мягкое внутри.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.