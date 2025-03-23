Лень стоять у плиты? Булгур с фрикадельками, который готовится сам

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Булгур сам по себе — отличная крупа, но стоит добавить к нему сочные мясные фрикадельки, и всё: это уже полноценное горячее блюдо, не гарнир. Главное — всё готовится в одной сковороде. А значит — минимум мытья и максимум вкуса. Я использую фарш из индейки, но подойдёт любой — хоть курица, хоть говядина.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Что понадобится (на 4 порции):

Булгур — 180 г

Фарш (можно использовать индейку) — 300 г

Лук репчатый — 90 г

Масло сливочное — 20 г

Масло растительное — 30 мл

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Кипяток — 450 мл

Как готовить:

1. Готовим фрикадельки

Фарш перекладываем в миску. Солим (примерно ¼ ч. ложки), добавляем щепотку перца и перемешиваем.

Мокрыми руками лепим небольшие шарики — получатся мини-фрикадельки, как раз для булгура.

2. Поджариваем основу

Лук нарезаем мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло, добавляем сливочное — для аромата. Обжариваем лук 3-4 минуты, пока не станет золотистым.

3. Добавляем булгур

Всыпаем в сковороду булгур (можно не промывать, если он чистый), и жарим с луком 2-3 минуты. Не забываем помешивать! Когда пойдёт ореховый аромат — самое время действовать дальше.

4. Собираем блюдо

Разравниваем булгур в сковороде, сверху аккуратно выкладываем фрикадельки.

Заливаем всё кипятком (450 мл), подсолив его по вкусу. Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой.

5. Оставляем готовиться

Через 20-25 минут крупа впитает всю воду, а фрикадельки приготовятся. Блюдо готово! Можно посыпать зеленью и звать всех к столу.

Уточнения

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.

