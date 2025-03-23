Лень стоять у плиты? Булгур с фрикадельками, который готовится сам

Булгур сам по себе — отличная крупа, но стоит добавить к нему сочные мясные фрикадельки, и всё: это уже полноценное горячее блюдо, не гарнир. Главное — всё готовится в одной сковороде. А значит — минимум мытья и максимум вкуса. Я использую фарш из индейки, но подойдёт любой — хоть курица, хоть говядина.
Фарш перекладываем в миску. Солим (примерно ¼ ч. ложки), добавляем щепотку перца и перемешиваем.
Мокрыми руками лепим небольшие шарики — получатся мини-фрикадельки, как раз для булгура.
Лук нарезаем мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло, добавляем сливочное — для аромата. Обжариваем лук 3-4 минуты, пока не станет золотистым.
Всыпаем в сковороду булгур (можно не промывать, если он чистый), и жарим с луком 2-3 минуты. Не забываем помешивать! Когда пойдёт ореховый аромат — самое время действовать дальше.
Разравниваем булгур в сковороде, сверху аккуратно выкладываем фрикадельки.
Заливаем всё кипятком (450 мл), подсолив его по вкусу. Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой.
Через 20-25 минут крупа впитает всю воду, а фрикадельки приготовятся. Блюдо готово! Можно посыпать зеленью и звать всех к столу.
Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.