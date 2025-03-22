Эти рулеты исчезают со стола первыми: закуска, которую вы точно добавите в любимые рецепты:

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — настоящая находка. Быстрые в приготовлении, эффектные на вид и безумно вкусные рулеты из тортильи с печёными овощами и сыром фета подойдут и как закуска, и как лёгкий обед. Печёный баклажан, сладкий перец, цуккини и красный лук в компании пикантной феты и свежей мяты — это идеальное сочетание.

Что нужно (на 4 порции):

1 красный болгарский перец, разрезанный на 8 частей

1 баклажан, тоже на 8 частей

1 цуккини, на 8 частей

1 красная луковица, на 8 долек

150 г сыра фета

14 стакана оливкового масла extra virgin

1 зубчик чеснока (мелко рубленый)

Пучок свежей мяты (мелко порезать)

4 тортильи или тонких лаваша

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Запекаем овощи

Разогреваем духовку до 210°C. В глубоком противне смешиваем перец, баклажан, цуккини и красный лук. Добавляем оливковое масло, чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешиваем и отправляем в духовку на 15-20 минут — до румяных краёв и мягкости.

2. Добавляем сыр и мяту

Сыр фета сначала нарезаем, потом крошим руками прямо в тёплые овощи. Добавляем мяту, всё аккуратно перемешиваем. Начинка готова.

3. Подготавливаем лепёшки

Разогреваем сковороду (гриль или обычную, но толстостенную) на сильном огне. Когда пойдёт лёгкий дым, по одной обжариваем лепёшки по несколько секунд с каждой стороны — до лёгкой золотистой корочки.

4. Собираем рулеты

На каждый лаваш выкладываем ароматную овощную смесь с фетой и мятой, сворачиваем в рулет — и подаём сразу же. Можно разрезать пополам — будет красиво и удобно.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

