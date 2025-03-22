Эти рулеты исчезают со стола первыми: закуска, которую вы точно добавите в любимые рецепты:

Этот рецепт — настоящая находка. Быстрые в приготовлении, эффектные на вид и безумно вкусные рулеты из тортильи с печёными овощами и сыром фета подойдут и как закуска, и как лёгкий обед. Печёный баклажан, сладкий перец, цуккини и красный лук в компании пикантной феты и свежей мяты — это идеальное сочетание.
Разогреваем духовку до 210°C. В глубоком противне смешиваем перец, баклажан, цуккини и красный лук. Добавляем оливковое масло, чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешиваем и отправляем в духовку на 15-20 минут — до румяных краёв и мягкости.
Сыр фета сначала нарезаем, потом крошим руками прямо в тёплые овощи. Добавляем мяту, всё аккуратно перемешиваем. Начинка готова.
Разогреваем сковороду (гриль или обычную, но толстостенную) на сильном огне. Когда пойдёт лёгкий дым, по одной обжариваем лепёшки по несколько секунд с каждой стороны — до лёгкой золотистой корочки.
На каждый лаваш выкладываем ароматную овощную смесь с фетой и мятой, сворачиваем в рулет — и подаём сразу же. Можно разрезать пополам — будет красиво и удобно.
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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