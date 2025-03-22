Мягкий, как облако: этот лимонный пирог станет фаворитом у ваших гостей

Этот пирог — как солнечный день в тарелке. Он простой, но при этом изысканный: нежная лимонно-сливочная начинка и хрустящее тесто с миндальной крошкой. А если нет миндаля — не страшно! Можно использовать и обычное песочное тесто, результат всё равно получится волшебным.
Муку соединяем с маслом — можно перетереть пальцами, пока масса не станет похожа на крошку, а можно доверить это кухонному комбайну. Добавляем молотый миндаль и чуть-чуть холодной воды, чтобы замесить мягкое тесто.
Раскатываем тесто, выкладываем в форму со съемным дном, аккуратно обрезаем лишнее по краям. И — в холодильник на 30 минут. Пусть отдохнёт.
Разогреваем духовку до 200°C. Тесто накрываем пергаментом, сверху насыпаем фасоль (или специальные шарики для выпечки). Выпекаем 15 минут, убираем груз и бумагу и допекаем ещё 5 минут — до лёгкого румянца. Уменьшаем температуру до 150°C.
Лимонный сок соединяем с сахаром — дожидаемся, пока кристаллы растворятся. Вбиваем яйца, добавляем цедру и сливки. Аккуратно всё перемешиваем до однородности.
Выливаем лимонно-сливочную смесь в готовую основу и ставим в духовку на 35 минут. Готовый пирог остужаем, затем убираем в холодильник. Подавать можно как есть, а можно — со взбитыми сливками или горсткой ягод.
Приятного чаепития — на кухне будет пахнуть лимонами и теплом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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