Мягкий, как облако: этот лимонный пирог станет фаворитом у ваших гостей

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — как солнечный день в тарелке. Он простой, но при этом изысканный: нежная лимонно-сливочная начинка и хрустящее тесто с миндальной крошкой. А если нет миндаля — не страшно! Можно использовать и обычное песочное тесто, результат всё равно получится волшебным.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пирог с рикоттой и лимонным кремом

Что понадобится (на 8 порций):

Для основы:

130 г холодного сливочного масла (примерно 9 ст. л.)

1,5 стакана муки

½ стакана молотого миндаля

Немного холодной воды

Для начинки:

Цедра двух лимонов

⅓ стакана свежего лимонного сока (2-3 лимона)

6 ст. л. сахара

3 крупных яйца

34 стакана жирных сливок

Как готовить лимонный пирог — пошагово:

1. Готовим основу

Муку соединяем с маслом — можно перетереть пальцами, пока масса не станет похожа на крошку, а можно доверить это кухонному комбайну. Добавляем молотый миндаль и чуть-чуть холодной воды, чтобы замесить мягкое тесто.

Раскатываем тесто, выкладываем в форму со съемным дном, аккуратно обрезаем лишнее по краям. И — в холодильник на 30 минут. Пусть отдохнёт.

2. Запекаем основу

Разогреваем духовку до 200°C. Тесто накрываем пергаментом, сверху насыпаем фасоль (или специальные шарики для выпечки). Выпекаем 15 минут, убираем груз и бумагу и допекаем ещё 5 минут — до лёгкого румянца. Уменьшаем температуру до 150°C.

3. Делаем начинку

Лимонный сок соединяем с сахаром — дожидаемся, пока кристаллы растворятся. Вбиваем яйца, добавляем цедру и сливки. Аккуратно всё перемешиваем до однородности.

4. Финальный штрих

Выливаем лимонно-сливочную смесь в готовую основу и ставим в духовку на 35 минут. Готовый пирог остужаем, затем убираем в холодильник. Подавать можно как есть, а можно — со взбитыми сливками или горсткой ягод.

Приятного чаепития — на кухне будет пахнуть лимонами и теплом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

