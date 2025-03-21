Обычная свекла, а вкус как у ресторанного блюда: идеально в пост

Если вам хочется чего-то лёгкого, полезного и по-настоящему вкусного — попробуйте приготовить эти овощные котлеты из свеклы и картофеля. Они идеально подойдут для ужина, легкого перекуса или даже праздничного стола, особенно если подать их с хрустящим салатом. Несмотря на простые ингредиенты, вкус получается сбалансированным, ароматным и очень домашним.
Для гарнира:
Сначала отвариваем овощи.
Свеклу варим прямо в кожуре около 40 минут в подсоленной воде, картошку — 30 минут. Когда остынут, очищаем и натираем на крупной тёрке.
Лук — на сковороду.
Очищаем, натираем на мелкой тёрке и обжариваем в ложке масла с майораном. Всего пару минут, до появления приятного пряного аромата. Даем немного остыть.
Собираем "тесто" для котлет.
Смешиваем свеклу, картофель, поджаренный лук с майораном, добавляем муку и соль. Перемешиваем до однородной массы.
Формируем котлетки.
Делаем небольшие плоские лепёшки и обваливаем их в панировочных сухарях. Они придадут котлеткам красивую румяную корочку.
Жарим до румяности.
На разогретой сковороде обжариваем котлетки с двух сторон по 1-2 минуты до золотистой корочки. Потом выкладываем на бумажное полотенце — пусть стечёт лишнее масло.
Пока жарятся котлетки, быстро готовим свежий овощной салат:
Нарезаем огурец полукружочками, салат айсберг рвём или режем на кусочки. Всё соединяем, немного подсолим — готово!
Подаём котлеты с гарниром, выкладывая их по краям тарелки, а салат — в центр. Получается не только вкусно, но и красиво!
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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