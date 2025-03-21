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Обычная свекла, а вкус как у ресторанного блюда: идеально в пост

2:26
Еда

Если вам хочется чего-то лёгкого, полезного и по-настоящему вкусного — попробуйте приготовить эти овощные котлеты из свеклы и картофеля. Они идеально подойдут для ужина, легкого перекуса или даже праздничного стола, особенно если подать их с хрустящим салатом. Несмотря на простые ингредиенты, вкус получается сбалансированным, ароматным и очень домашним.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

Что понадобится: всё просто и доступно

  • Свекла - 2 штуки (около 350 г)
  • Картофель - 2 штуки (примерно 240 г)
  • Лук - 1 небольшая головка (70 г)
  • Майоран - 1 чайная ложка
  • Мука - 1 столовая ложка
  • Соль - по вкусу
  • Панировочные сухари - для хрустящей корочки
  • Масло растительное - для жарки

    Для гарнира:

  • Огурец — 1 штука (100 г)
  • Салат айсберг — 100 г
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт, как всё это превратить в вкуснейшие котлетки

  1. Сначала отвариваем овощи.
    Свеклу варим прямо в кожуре около 40 минут в подсоленной воде, картошку — 30 минут. Когда остынут, очищаем и натираем на крупной тёрке.

  2. Лук — на сковороду.
    Очищаем, натираем на мелкой тёрке и обжариваем в ложке масла с майораном. Всего пару минут, до появления приятного пряного аромата. Даем немного остыть.

  3. Собираем "тесто" для котлет.
    Смешиваем свеклу, картофель, поджаренный лук с майораном, добавляем муку и соль. Перемешиваем до однородной массы.

  4. Формируем котлетки.
    Делаем небольшие плоские лепёшки и обваливаем их в панировочных сухарях. Они придадут котлеткам красивую румяную корочку.

  5. Жарим до румяности.
    На разогретой сковороде обжариваем котлетки с двух сторон по 1-2 минуты до золотистой корочки. Потом выкладываем на бумажное полотенце — пусть стечёт лишнее масло.

А как же без гарнира

Пока жарятся котлетки, быстро готовим свежий овощной салат:
Нарезаем огурец полукружочками, салат айсберг рвём или режем на кусочки. Всё соединяем, немного подсолим — готово!

Подаём котлеты с гарниром, выкладывая их по краям тарелки, а салат — в центр. Получается не только вкусно, но и красиво!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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