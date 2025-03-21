Обычная свекла, а вкус как у ресторанного блюда: идеально в пост

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется чего-то лёгкого, полезного и по-настоящему вкусного — попробуйте приготовить эти овощные котлеты из свеклы и картофеля. Они идеально подойдут для ужина, легкого перекуса или даже праздничного стола, особенно если подать их с хрустящим салатом. Несмотря на простые ингредиенты, вкус получается сбалансированным, ароматным и очень домашним.

Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкая свекла

Что понадобится: всё просто и доступно

Свекла - 2 штуки (около 350 г)

- 2 штуки (около 350 г) Картофель - 2 штуки (примерно 240 г)

- 2 штуки (примерно 240 г) Лук - 1 небольшая головка (70 г)

- 1 небольшая головка (70 г) Майоран - 1 чайная ложка

- 1 чайная ложка Мука - 1 столовая ложка

- 1 столовая ложка Соль - по вкусу

- по вкусу Панировочные сухари - для хрустящей корочки

- для хрустящей корочки Масло растительное - для жарки Для гарнира:

- для жарки Огурец — 1 штука (100 г)

Салат айсберг — 100 г

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт, как всё это превратить в вкуснейшие котлетки

Сначала отвариваем овощи.

Свеклу варим прямо в кожуре около 40 минут в подсоленной воде, картошку — 30 минут. Когда остынут, очищаем и натираем на крупной тёрке. Лук — на сковороду.

Очищаем, натираем на мелкой тёрке и обжариваем в ложке масла с майораном. Всего пару минут, до появления приятного пряного аромата. Даем немного остыть. Собираем "тесто" для котлет.

Смешиваем свеклу, картофель, поджаренный лук с майораном, добавляем муку и соль. Перемешиваем до однородной массы. Формируем котлетки.

Делаем небольшие плоские лепёшки и обваливаем их в панировочных сухарях. Они придадут котлеткам красивую румяную корочку. Жарим до румяности.

На разогретой сковороде обжариваем котлетки с двух сторон по 1-2 минуты до золотистой корочки. Потом выкладываем на бумажное полотенце — пусть стечёт лишнее масло.

А как же без гарнира

Пока жарятся котлетки, быстро готовим свежий овощной салат:

Нарезаем огурец полукружочками, салат айсберг рвём или режем на кусочки. Всё соединяем, немного подсолим — готово!

Подаём котлеты с гарниром, выкладывая их по краям тарелки, а салат — в центр. Получается не только вкусно, но и красиво!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

