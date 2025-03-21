Дешево, быстро, красиво: этот десерт из простого кефира не стыдно подать даже гостям

У каждого бывало: купил кефир, поставил в холодильник, и он лежит. День, два, неделя… И вроде ещё не просрочен, но пить уже как-то не хочется. Не торопитесь его выливать — этот кефир может стать основой очень легкого, почти диетического десерта, который к тому же совсем несложно приготовить.
Всё, что вам нужно — один литровый пакет кефира. Но есть один нюанс: он должен быть в картонной упаковке. Именно она держит форму и позволяет правильно заморозить кефир.
Весь фокус — в заморозке. Утром положите пакет с кефиром в морозилку. Пусть лежит там до вечера. А вечером — достаём, разрезаем пакет и выкладываем содержимое в мелкое сито или марлю, сложенную в несколько слоёв. Ставим сверху чашку, чтобы стекла лишняя сыворотка. И всё, на утро у вас готова очень нежная масса — нечто среднее между сметаной и мягким творогом.
По вкусу — мягко, сливочно, чуть кисловато. По цене — копейки. По трудозатратам — минимум. По эффекту — десерт с претензией на здоровое питание.
Теперь осталось совсем чуть-чуть — превратить этот "творожок" в завтрак мечты.
Берём стакан, креманку или баночку — всё, что найдётся под рукой.
На дно крошим печенье. Подойдёт любое, даже самое простое. Или замените его овсяными хлопьями, если хочется чего-то полегче и полезнее.
Следующий слой — нарезанный чернослив. Он не только вкусный, но и очень полезный для пищеварения. Можно добавить к нему и другие сухофрукты: курагу, изюм, инжир. А летом — смело берите свежие ягоды или фрукты.
Дальше — щедрая ложка кефирного "творожка". Потом снова печенье, снова чернослив… и так по кругу, пока не закончатся ингредиенты или терпение (потому что очень хочется уже съесть).
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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