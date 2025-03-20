Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проезд на красный свет уже привычка: эпидемия нарушений захлестнула Казахстан
Как квазикристаллы меняют понимание времени и пространства
Секреты женственного стиля: аксессуары, которые работают на вас
Собчак оценила кадры с танцующим Брюсом Уиллисом и Деми Мур: так надо расставаться
Чистые воды и живописные острова: 5 причин, почему именно Хорватия стала туристическим хитом!
Секреты лимонной воды: помогает ли похудеть и улучшить пищеварение
Как выбрать между обоями и краской, чтобы не переплатить: главные нюансы
Безопасный способ избавиться от тли — растения будут вам благодарны
Как вырастить базилик, который покорит своим ароматом

Ученые потрясены: этот животный жир полезнее овощей — рейтинг удивил

2:08
Еда

Мы все знаем, что фрукты и овощи богаты полезными веществами. Однако существует продукт животного происхождения, который превосходит многие зелёные продукты по своей питательной ценности.

Сало
Фото: commons.wikimedia.org by Horakvlado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сало

В рейтинге 100 самых полезных продуктов свиной жир занял почётное восьмое место. Он набрал 73 балла из 100, обойдя 92 других продукта, включая такие полезные овощи, как горох, красная капуста, помидоры, скумбрия, салат, апельсины и батат.

BBC Future сообщает, что свиной жир богат витаминами и минералами группы B. Он содержит больше ненасыщенных жиров, чем бараний или говяжий, что делает его более полезным для здоровья.

Сало содержит мононенасыщенные жиры, такие как олеиновая кислота, которая также присутствует в оливковом масле. Эти жиры способствуют здоровью сердца. Кроме того, в сале есть насыщенные жиры, которые в умеренных количествах также полезны, пишет bristolpost.co.uk.

Важно учитывать условия выращивания свиней, чтобы получить максимальную пользу от продукта. Сало содержит жирорастворимые витамины, такие как витамин D, особенно если свиньи выращивались на открытом воздухе.

Сало, выращенное на пастбищах, обычно более полезно для здоровья благодаря лучшему содержанию питательных веществ.

Так что не стоит чувствовать себя виноватым, если иногда балуете себя салом. Однако, как и во всём, важна умеренность. Эксперты Healthline утверждают, что чрезмерное потребление свинины или свиного жира может быть вредным для здоровья.

Они также отмечают, что свинина содержит высококачественный белок, который полезен для роста и поддержания мышечной массы. Жиры в свинине варьируются: в основном она состоит из насыщенных и мононенасыщенных жиров.

Примечательно, что ни один другой животный жир или вид мяса не попал в этот список.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Секреты лимонной воды: помогает ли похудеть и улучшить пищеварение
Как выбрать между обоями и краской, чтобы не переплатить: главные нюансы
Ученые потрясены: этот животный жир полезнее овощей — рейтинг удивил
Безопасный способ избавиться от тли — растения будут вам благодарны
Как вырастить базилик, который покорит своим ароматом
Махачев против Гэтжи: тренер чемпиона раскрыл карты — что ждёт фанатов UFC?
Чрезмерная забота о питомце: как не превратить собаку в тревожного и капризного монстра
200% налог на вино: зачем США добивают европейских виноделов
Делает невозможное возможным — телескоп Евклид раскрывает секреты Вселенной
Совмещение женственности и независимости: ключ к здоровым отношениям с мужчиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.