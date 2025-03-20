Ученые потрясены: этот животный жир полезнее овощей — рейтинг удивил

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы все знаем, что фрукты и овощи богаты полезными веществами. Однако существует продукт животного происхождения, который превосходит многие зелёные продукты по своей питательной ценности.

Фото: commons.wikimedia.org by Horakvlado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сало

В рейтинге 100 самых полезных продуктов свиной жир занял почётное восьмое место. Он набрал 73 балла из 100, обойдя 92 других продукта, включая такие полезные овощи, как горох, красная капуста, помидоры, скумбрия, салат, апельсины и батат.

BBC Future сообщает, что свиной жир богат витаминами и минералами группы B. Он содержит больше ненасыщенных жиров, чем бараний или говяжий, что делает его более полезным для здоровья.

Сало содержит мононенасыщенные жиры, такие как олеиновая кислота, которая также присутствует в оливковом масле. Эти жиры способствуют здоровью сердца. Кроме того, в сале есть насыщенные жиры, которые в умеренных количествах также полезны, пишет bristolpost.co.uk.

Важно учитывать условия выращивания свиней, чтобы получить максимальную пользу от продукта. Сало содержит жирорастворимые витамины, такие как витамин D, особенно если свиньи выращивались на открытом воздухе.

Сало, выращенное на пастбищах, обычно более полезно для здоровья благодаря лучшему содержанию питательных веществ.

Так что не стоит чувствовать себя виноватым, если иногда балуете себя салом. Однако, как и во всём, важна умеренность. Эксперты Healthline утверждают, что чрезмерное потребление свинины или свиного жира может быть вредным для здоровья.

Они также отмечают, что свинина содержит высококачественный белок, который полезен для роста и поддержания мышечной массы. Жиры в свинине варьируются: в основном она состоит из насыщенных и мононенасыщенных жиров.

Примечательно, что ни один другой животный жир или вид мяса не попал в этот список.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

