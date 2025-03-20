Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осанка как у королевы: как избавиться от боли в шее и плечах, не вставая с кресла
Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит
Какой спорт разрушает позвоночник: важные нюансы, о которых никто не говорит
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле

Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах

3:08
Еда

В последнее время яйца значительно подорожали. Несмотря на высокую цену, яйца остаются конкурентоспособными по сравнению с другими продуктами животного происхождения, такими как курица, свинина и говядина.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

При такой высокой стоимости яиц многие задаются вопросом, как использовать их в готовке и выпечке наиболее эффективно. Лиза Стил, курица в пятом поколении и автор книги "The Fresh Eggs Daily Cookbook", предлагает несколько полезных советов по более экономному использованию куриных яиц.

Использование меньшего числа яиц в блюдах

  1. Чтобы сделать утреннюю яичницу-болтунью или омлет более сытными, но при этом использовать меньше яиц, можно добавить к ним жирные молочные продукты, такие как творог, рикотта или сливочный сыр. Для этого нужно смешать одно яйцо с тремя столовыми ложками молочных продуктов, приправить и приготовить как обычно. Важно, чтобы молочные продукты были густыми, иначе блюдо получится слишком жидким.
  2. Ещё один способ сделать блюдо более питательным — добавить в него приготовленные овощи. Это поможет увеличить объём порции и сделать её более сытной.
  3. Для приготовления пышного омлета или яичницы можно использовать хитрость с взбиванием. Чем лучше вы взобьёте яйца, тем больше воздуха в них попадёт, что придаст блюду объём и воздушность.

Использование меньшего количества яиц в выпечке

Яйца играют важную роль в приготовлении выпечки, такой как хлеб, торты и печенье. Они добавляют влагу, связывают ингредиенты и придают выпечке сочность. Если вы хотите сэкономить, можно заменить часть яиц в рецепте на другие ингредиенты.

  • Например, вместо одного яйца можно использовать четверть стакана яблочного, бананового или пюре из авокадо. Эти фрукты могут сделать выпечку более плотной, но при этом сохранят её структуру и вкус. Также можно использовать льняное яйцо или яйцо чиа.
  • Для рецептов, в которых яйца используются для придания блеска и цвета, можно заменить яичную смазку на густые сливки. Это придаст выпечке золотистый цвет, не используя при этом целое яйцо.

Продление срока хранения яиц

  1. Чтобы яйца хранились дольше, важно правильно их хранить. Когда вы принесёте яйца домой, положите их в холодильник острой стороной вниз. Это поможет защитить желток от бактерий, которые могут находиться в воздушном мешочке на тупом конце яйца.
  2. Вы можете игнорировать дату истечения срока годности на упаковке, но лучше выбрать самые свежие яйца.
  3. Также можно заморозить яйца. Для этого взбейте целые яйца вместе и замораживайте их порциями по два или четыре яйца. Разморозьте их в холодильнике на ночь и используйте для приготовления омлетов, фриттат, скрамблов или выпечки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Садоводство, цветоводство
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом Аудио 
Как запечь мясо, чтобы оно не пересыхало? Этот кулинарный лайфхак вам пригодится
Еда и рецепты
Как запечь мясо, чтобы оно не пересыхало? Этот кулинарный лайфхак вам пригодится Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Зачем хитрые хозяйки добавляют аспирин при стирке: результат вас поразит
Какой спорт разрушает позвоночник: важные нюансы, о которых никто не говорит
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле
Психология парковки: почему мы отключаем музыку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.