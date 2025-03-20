Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

В последнее время яйца значительно подорожали. Несмотря на высокую цену, яйца остаются конкурентоспособными по сравнению с другими продуктами животного происхождения, такими как курица, свинина и говядина.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

При такой высокой стоимости яиц многие задаются вопросом, как использовать их в готовке и выпечке наиболее эффективно. Лиза Стил, курица в пятом поколении и автор книги "The Fresh Eggs Daily Cookbook", предлагает несколько полезных советов по более экономному использованию куриных яиц.

Использование меньшего числа яиц в блюдах

Чтобы сделать утреннюю яичницу-болтунью или омлет более сытными, но при этом использовать меньше яиц, можно добавить к ним жирные молочные продукты, такие как творог, рикотта или сливочный сыр. Для этого нужно смешать одно яйцо с тремя столовыми ложками молочных продуктов, приправить и приготовить как обычно. Важно, чтобы молочные продукты были густыми, иначе блюдо получится слишком жидким. Ещё один способ сделать блюдо более питательным — добавить в него приготовленные овощи. Это поможет увеличить объём порции и сделать её более сытной. Для приготовления пышного омлета или яичницы можно использовать хитрость с взбиванием. Чем лучше вы взобьёте яйца, тем больше воздуха в них попадёт, что придаст блюду объём и воздушность.

Использование меньшего количества яиц в выпечке

Яйца играют важную роль в приготовлении выпечки, такой как хлеб, торты и печенье. Они добавляют влагу, связывают ингредиенты и придают выпечке сочность. Если вы хотите сэкономить, можно заменить часть яиц в рецепте на другие ингредиенты.

Например, вместо одного яйца можно использовать четверть стакана яблочного, бананового или пюре из авокадо. Эти фрукты могут сделать выпечку более плотной, но при этом сохранят её структуру и вкус. Также можно использовать льняное яйцо или яйцо чиа.

Для рецептов, в которых яйца используются для придания блеска и цвета, можно заменить яичную смазку на густые сливки. Это придаст выпечке золотистый цвет, не используя при этом целое яйцо.

Продление срока хранения яиц

Чтобы яйца хранились дольше, важно правильно их хранить. Когда вы принесёте яйца домой, положите их в холодильник острой стороной вниз. Это поможет защитить желток от бактерий, которые могут находиться в воздушном мешочке на тупом конце яйца. Вы можете игнорировать дату истечения срока годности на упаковке, но лучше выбрать самые свежие яйца. Также можно заморозить яйца. Для этого взбейте целые яйца вместе и замораживайте их порциями по два или четыре яйца. Разморозьте их в холодильнике на ночь и используйте для приготовления омлетов, фриттат, скрамблов или выпечки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

