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Шокирующий улов: популярный норвежский лосось таит смертельную опасность?

3:21
Еда

Норвежский лосось, который считается одной из самых популярных рыб в мире, может быть опасен для здоровья из-за содержания в нём паразитов, токсинов и химикатов. Новое исследование вызывает сомнения в безопасности этой рыбы.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

По данным учёных, норвежский лосось может содержать до 70 видов паразитов и подвергаться воздействию химикатов, используемых для борьбы с инфекциями на рыбоводческих фермах. Эти вещества могут попадать в организм человека, вызывая серьёзные проблемы со здоровьем.

Турецкий учёный, изучавший норвежского лосося, обнаружил, что он заражён паразитами, которые могут распространиться на турецкие фермы и привести к гибели рыбы. Это угрожает не только рыбной промышленности, но и здоровью потребителей.

Организация Foodwatch запустила кампанию против норвежского лосося. Они утверждают, что система разведения рыбы больна, а супермаркеты не контролируют качество продукции. Многие больные лососи попадают на полки магазинов с маркировкой "устойчивое производство", пишет греческое издание Cibum.gr.

Британские отчёты показывают, что даже "органический" лосось может содержать запрещённые токсичные пестициды, связанные с неврологическими расстройствами. Норвежская компания Mowi продаёт рыбу, выращенную с использованием десятков химикатов, под видом "органической".

Рыба, выращиваемая на фермах, часто кормится смесью переработанных кормов, включая рыбную муку и химические добавки. Антибиотики и пестициды используются для профилактики заболеваний, но некоторые из этих веществ могут попадать в мясо рыбы и затем в организм человека.

Выращенный лосось содержит больше загрязняющих веществ, чем дикий. В нём были обнаружены полихлорированные бифенилы (ПХБ) и диоксины, связанные с раком и проблемами иммунной системы. Также в рыбе присутствуют тяжёлые металлы, такие как ртуть и свинец, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье.

В прошлом году в Норвегии погибло почти 63 миллиона особей лосося на рыбоводческих фермах. Часть из них была переработана в корм для животных или биотопливо, но иногда рыба, находящаяся в плохом состоянии, попадает на обеденные столы. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов обнаружило нарушения на половине проверенных ферм.

Однако недавний лабораторный анализ копчёного лосося показал, что в протестированных образцах не было обнаружено остатков антибиотиков или этоксихина. Также не было выявлено других критических загрязняющих веществ. Основное различие между образцами заключается в соотношении омега-3 и омега-6 жирных кислот, которое показывает, что выращенный лосось содержит меньше полезных жиров.

Таким образом, вопрос о том, какой лосось безопаснее — дикий или выращенный, остаётся открытым. Важно, чтобы потребители были информированы о возможных рисках и принимали осознанные решения при выборе рыбы.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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