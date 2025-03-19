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Спагетти вместо спорта: ученые раскрыли неожиданный источник гормонов счастья

2:34
Еда

Какие эмоции вы испытываете, когда ваш любимый спортсмен становится олимпийским чемпионом, ваша команда забивает победный гол или ваш кумир выигрывает на Уимблдоне? Оказывается, эти моменты приносят нам радость, сравнимую с наслаждением от тарелки спагетти! Исследования показывают, что употребление пасты стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья.

спагетти с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спагетти с соусом

Международная организация по макаронным изделиям впервые установила, что употребление пасты вызывает эмоциональный и нейрофизиологический отклик, способствующий нашему благополучию. Исследование, проведённое в Свободном университете языков и коммуникации в Милане, впервые изучило эмоциональную реакцию на еду.

В эксперименте приняли участие 40 человек в возрасте от 25 до 55 лет без пищевой аллергии или непереносимости. Они оценивали свои эмоции при дегустации пасты, музыки, просмотра спортивных мероприятий и других занятий, пишет болгарское издание Focus-news.net.

Исследование использовало несколько методов:

  • Нейроанализ: оценка эмоционального состояния во время дегустации.
  • Биоанализ: анализ физиологических реакций, таких как частота сердечных сокращений и потоотделение.
  • FaceReader: анализ микровыражений лица.
  • Анкетирование: опрос участников о их предпочтениях и эмоциональном состоянии.

Участникам предлагали четыре образца пасты, три музыкальных выступления и три спортивных события. Они должны были выбрать наиболее радостный стимул и подумать о том, что делает их счастливыми.

Результаты показали, что дегустация пасты вызывает положительные эмоции и когнитивную активацию, сравнимую с музыкой и спортом. Паста набрала высокие баллы по индексам памяти, вовлечённости, эмоционального отклика и счастья.

Профессор Винченцо Руссо из Университета IULM отметил, что акт дегустации пасты стимулирует позитивные воспоминания и эмоции. Участники ассоциировали пасту со счастьем и утешением. Большинство считали её идеальным блюдом для радости.

Таким образом, паста действительно может быть источником счастья и положительных эмоций. Её вкус и культура употребления вызывают у нас радость и удовлетворение.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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