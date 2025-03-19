Спагетти вместо спорта: ученые раскрыли неожиданный источник гормонов счастья

Какие эмоции вы испытываете, когда ваш любимый спортсмен становится олимпийским чемпионом, ваша команда забивает победный гол или ваш кумир выигрывает на Уимблдоне? Оказывается, эти моменты приносят нам радость, сравнимую с наслаждением от тарелки спагетти! Исследования показывают, что употребление пасты стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья.
Международная организация по макаронным изделиям впервые установила, что употребление пасты вызывает эмоциональный и нейрофизиологический отклик, способствующий нашему благополучию. Исследование, проведённое в Свободном университете языков и коммуникации в Милане, впервые изучило эмоциональную реакцию на еду.
В эксперименте приняли участие 40 человек в возрасте от 25 до 55 лет без пищевой аллергии или непереносимости. Они оценивали свои эмоции при дегустации пасты, музыки, просмотра спортивных мероприятий и других занятий, пишет болгарское издание Focus-news.net.
Исследование использовало несколько методов:
Участникам предлагали четыре образца пасты, три музыкальных выступления и три спортивных события. Они должны были выбрать наиболее радостный стимул и подумать о том, что делает их счастливыми.
Результаты показали, что дегустация пасты вызывает положительные эмоции и когнитивную активацию, сравнимую с музыкой и спортом. Паста набрала высокие баллы по индексам памяти, вовлечённости, эмоционального отклика и счастья.
Профессор Винченцо Руссо из Университета IULM отметил, что акт дегустации пасты стимулирует позитивные воспоминания и эмоции. Участники ассоциировали пасту со счастьем и утешением. Большинство считали её идеальным блюдом для радости.
Таким образом, паста действительно может быть источником счастья и положительных эмоций. Её вкус и культура употребления вызывают у нас радость и удовлетворение.
Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
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