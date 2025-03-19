Куриные наггетсы с хрустящей корочкой: этот трюк с майонезом знают не все

Домашние куриные наггетсы — неотъемлемая часть нашего меню. Они идеально подходят как самостоятельное блюдо с овощами и картофелем фри, так и в качестве дополнения к салату или сэндвичу. Эти наггетсы всегда получаются вкусными и готовятся легко.
Обычно повара используют для панировки приправленную муку, яичную смесь и панировочные сухари. Однако бывает, что яиц в доме нет. Время на поход в магазин тоже тратить не хочется, поэтому приходится искать альтернативу. Авторы британского издания RealSimple советуют попробовать майонез в качестве замены яйцам.
Результат превосходит все ожидания! Панировка с майонезом получается хрустящей и идеально прилипает к курице. Мясо внутри остаётся сочным и нежным. Майонез не только выполняет функцию связующего компонента, но и усиливает вкус блюда. Благодаря своей густой кремовой текстуре он помогает панировке равномерно прилипать к куриному филе.
Майонез также улучшает текстуру курицы, делая её более сочной и добавляя легкую пикантность. Кроме того, благодаря содержанию масла в майонезе, наггетсы равномерно подрумяниваются при любом способе приготовления: запекании, жарке на воздухе или сковороде.
Для приготовления идеальных куриных наггетсов в майонезной панировке следуйте простым шагам:
Попробуйте этот рецепт, и ваши наггетсы станут настоящим хитом на кухне!
На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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