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ТОП-5 десертов СССР, которые любят и сейчас

2:03
Еда

Советские десерты отличались простыми ингредиентами, доступностью и удивительным вкусом.

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Многие из них стали настоящей классикой, пережили десятилетия и до сих пор любимы во многих семьях. Представляем ТОП-5 десертов СССР, которые и сегодня вызывают ностальгию и радуют вкусом.

1. Торт "Наполеон"

Слоёные коржи с нежным заварным кремом — это один из главных праздничных десертов советской кухни.

Его готовили дома к дням рождениям и праздникам, и он до сих пор остаётся любимым тортом на столах многих семей.

2. Пирожное "Картошка"

Десерт из бисквитных крошек, какао, масла и сгущёнки.

Прост в приготовлении и невероятно вкусен. Это одно из самых ностальгических лакомств, которое продолжают готовить и продавать в кондитерских.

3. Вафли со сгущёнкой

Домашние вафли, прокрученные через вафельницу и начинённые варёной сгущёнкой — любимый десерт как у детей, так и у взрослых.

Их часто готовили на кухне по выходным, и вкус этих вафель до сих пор узнаваем и любим.

4. Торт "Муравейник"

Этот торт из печенья и варёной сгущенки — один из самых простых и любимых советских десертов.

"Муравейник" часто готовили на праздники и дни рождения. Его простой рецепт и доступные ингредиенты делают его популярным и сегодня.

5. Торт "Птичье молоко"

Этот нежный торт с суфле — один из самых известных советских десертов.

Его рецепт был разработан в 1970-х годах и быстро завоевал популярность. "Птичье молоко" до сих пор считается одним из самых вкусных и изысканных тортов.

Эти десерты — лишь малая часть богатого кулинарного наследия СССР. Они напоминают о прошлом и продолжают радовать нас своим вкусом и простотой.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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