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Этот вкусный напиток не только бодрит, но и омолаживает: открытие учёных

1:26
Еда

Ученые выяснили, что есть такая полезнейшая "кофебактерия" — Lawsonibacter asaccharolyticus. Она живет в кишечнике к тех, кто не представляет свое утро без чашечки кофе.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Бактерия помогает повысить в организме уровни удивительно полезных веществ: тригонеллина — предшественника сложного соединения на основе никотиновой кислоты (NAD+), а также хинной кислоты.

Так, NAD+ помогает бороться с возрастным увяданием мышц, а хинная кислота активно борется с лишним холестерином, ускоряет метаболизм и даже помогает от мигрени.

"Известно, что "кофейная" бактерия может участвовать в процессе ферментации сложных углеводов и метаболизме различных веществ. Но все же кофе — неоднозначный продукт. У многих людей есть непереносимость белков кофе, что вызывает скрытые иммунные реакции организма", — цитирует нутрициолога Ирину Селиванову KP. RU.

По ее словам, кофеин в больших количествах (больше 2-3 чашек в день) может оказывать негативное влияние, приводя к чрезмерному возбуждению нервной системы.

Она добавила, что нельзя забывать, что кофе обезвоживает организм.

А полезная хинная кислота есть и в ряде других продуктов питания — это черный и зеленый чай, какао и шоколад, а также красные ягоды и фрукты.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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