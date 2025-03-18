Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки

Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС

Еда

Вы когда-нибудь задумывались, что ваш привычный хлеб или макароны могут содержать необычный ингредиент? С 10 февраля 2025 года в странах Европейского Союза вступил в силу регламент, разрешающий использование порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевых продуктах.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хлеб

Какие продукты теперь могут содержать порошок из мучных червей

Согласно новому регламенту ЕС, порошок из личинок мучного червя можно добавлять в различные продукты питания, включая:

  • Хлеб и булочки: до 4% от массы продукта.
  • Макаронные изделия: до 4% от массы продукта.
  • Сыры и сырные продукты: до 1% от массы продукта.
  • Торты и выпечку: до 4% от массы продукта.
  • Продукты из переработанного картофеля: до 4% от массы продукта.
  • Фруктовые и овощные компоты: до 3,5% от массы продукта.

Эти нормы введены для обогащения продуктов белком и другими питательными веществами, учитывая экологические преимущества разведения насекомых по сравнению с традиционным животноводством. ​

Почему насекомые становятся популярными в пищевой промышленности

Использование насекомых в качестве источника белка имеет несколько преимуществ:​

  • Экологичность: разведение насекомых требует меньше ресурсов, таких как вода и корм, и сопровождается меньшими выбросами парниковых газов по сравнению с традиционным животноводством. ​
  • Пищевая ценность: мучные черви богаты белком, жирами и клетчаткой, что делает их ценным ингредиентом для обогащения продуктов питания.​

Что следует знать потребителям

Продукты, содержащие порошок из насекомых, должны иметь соответствующую маркировку. Это особенно важно для людей с аллергией на ракообразных или пылевых клещей, поскольку потребление продуктов с содержанием насекомых может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.

Уточнения

Большой мучной хрущак или мучной жук, или мучник (лат. Tenebrio molitor), — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых. Соответственно мучные черви - его личиночная форма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки
Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата
Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.