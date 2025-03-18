Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС

Вы когда-нибудь задумывались, что ваш привычный хлеб или макароны могут содержать необычный ингредиент? С 10 февраля 2025 года в странах Европейского Союза вступил в силу регламент, разрешающий использование порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевых продуктах. ​

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хлеб

Какие продукты теперь могут содержать порошок из мучных червей

Согласно новому регламенту ЕС, порошок из личинок мучного червя можно добавлять в различные продукты питания, включая:​

Хлеб и булочки : до 4% от массы продукта. ​

: ​ Макаронные изделия : до 4% от массы продукта. ​

: ​ Сыры и сырные продукты : до 1% от массы продукта. ​

: ​ Торты и выпечку : до 4% от массы продукта. ​

: ​ Продукты из переработанного картофеля : до 4% от массы продукта. ​

: ​ Фруктовые и овощные компоты: до 3,5% от массы продукта. ​

Эти нормы введены для обогащения продуктов белком и другими питательными веществами, учитывая экологические преимущества разведения насекомых по сравнению с традиционным животноводством. ​

Почему насекомые становятся популярными в пищевой промышленности

Использование насекомых в качестве источника белка имеет несколько преимуществ:​

Экологичность : разведение насекомых требует меньше ресурсов, таких как вода и корм, и сопровождается меньшими выбросами парниковых газов по сравнению с традиционным животноводством. ​

: разведение насекомых требует меньше ресурсов, таких как вода и корм, и сопровождается меньшими выбросами парниковых газов по сравнению с традиционным животноводством. ​ Пищевая ценность: мучные черви богаты белком, жирами и клетчаткой, что делает их ценным ингредиентом для обогащения продуктов питания.​

Что следует знать потребителям

Продукты, содержащие порошок из насекомых, должны иметь соответствующую маркировку. Это особенно важно для людей с аллергией на ракообразных или пылевых клещей, поскольку потребление продуктов с содержанием насекомых может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.

Уточнения

Большой мучной хрущак или мучной жук, или мучник (лат. Tenebrio molitor), — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых. Соответственно мучные черви - его личиночная форма.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.