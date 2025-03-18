Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС

Вы когда-нибудь задумывались, что ваш привычный хлеб или макароны могут содержать необычный ингредиент? С 10 февраля 2025 года в странах Европейского Союза вступил в силу регламент, разрешающий использование порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевых продуктах.
Согласно новому регламенту ЕС, порошок из личинок мучного червя можно добавлять в различные продукты питания, включая:
Эти нормы введены для обогащения продуктов белком и другими питательными веществами, учитывая экологические преимущества разведения насекомых по сравнению с традиционным животноводством.
Использование насекомых в качестве источника белка имеет несколько преимуществ:
Продукты, содержащие порошок из насекомых, должны иметь соответствующую маркировку. Это особенно важно для людей с аллергией на ракообразных или пылевых клещей, поскольку потребление продуктов с содержанием насекомых может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.
Большой мучной хрущак или мучной жук, или мучник (лат. Tenebrio molitor), — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых. Соответственно мучные черви - его личиночная форма.
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