Чай, кофе, молоко: почему они вредны сразу после еды

Вы когда-нибудь задумывались, как привычные напитки после еды могут влиять на ваше здоровье? Диетолог, специализирующийся на воспалительных процессах, предупреждает: "Избегайте употребления молока, чая или кофе сразу после еды".
Чай и кофе содержат танины и другие соединения, которые могут препятствовать усвоению некоторых минералов, особенно железа и цинка. Употребляя эти напитки сразу после еды, мы непреднамеренно снижаем способность организма поглощать необходимые питательные вещества, уменьшая пользу от потребляемой пищи.
Диетолог объясняет, что кальций конкурирует с железом за усвоение в кишечнике. Поэтому молоко и другие молочные продукты не рекомендуются в качестве десерта. Например, если вы съели говяжий стейк, богатый железом, а затем употребили йогурт на десерт, это может снизить усвоение железа. Рекомендуется делать перерыв в два часа между потреблением продуктов, богатых кальцием, и продуктов, богатых железом.
Кроме того, чай и кофе могут повышать кислотность в желудке. После приема пищи желудок уже активно переваривает еду, и добавление кислых напитков может вызвать дискомфорт, такой как изжога или гастроэзофагеальный рефлюкс. Если в эти напитки добавить молоко, пищеварение может замедлиться, что приведет к ощущению тяжести и вздутия живота.
Некоторые исследования показывают, что кофеин может вмешиваться в правильное расщепление пищи и стимулировать выработку кислоты в желудке. Однако каждый организм уникален, и важно учитывать личный опыт в сочетании с научными данными.
Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.