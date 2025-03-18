Чай, кофе, молоко: почему они вредны сразу после еды

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, как привычные напитки после еды могут влиять на ваше здоровье? Диетолог, специализирующийся на воспалительных процессах, предупреждает: "Избегайте употребления молока, чая или кофе сразу после еды".​

Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License чай и кофе

Влияние чая и кофе на усвоение железа

Чай и кофе содержат танины и другие соединения, которые могут препятствовать усвоению некоторых минералов, особенно железа и цинка. Употребляя эти напитки сразу после еды, мы непреднамеренно снижаем способность организма поглощать необходимые питательные вещества, уменьшая пользу от потребляемой пищи.​

Роль молока и кальция в пищеварении

Диетолог объясняет, что кальций конкурирует с железом за усвоение в кишечнике. Поэтому молоко и другие молочные продукты не рекомендуются в качестве десерта. Например, если вы съели говяжий стейк, богатый железом, а затем употребили йогурт на десерт, это может снизить усвоение железа. Рекомендуется делать перерыв в два часа между потреблением продуктов, богатых кальцием, и продуктов, богатых железом.​

Повышение кислотности желудка

Кроме того, чай и кофе могут повышать кислотность в желудке. После приема пищи желудок уже активно переваривает еду, и добавление кислых напитков может вызвать дискомфорт, такой как изжога или гастроэзофагеальный рефлюкс. Если в эти напитки добавить молоко, пищеварение может замедлиться, что приведет к ощущению тяжести и вздутия живота.​

Влияние кофеина на пищеварение

Некоторые исследования показывают, что кофеин может вмешиваться в правильное расщепление пищи и стимулировать выработку кислоты в желудке. Однако каждый организм уникален, и важно учитывать личный опыт в сочетании с научными данными.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.